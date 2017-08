No se dejen engañar por la Pseuda Iglesia Católica Apostólica Boliviana

Iglesia Viva 17.08.17//Mons. Aurelio Pesoa, Secretario general de la CEB, pidió a los católicos bolivianos, no dejarse engañar por la iglesia denominada: “Iglesia Católica Apostólica Boliviana”, conformada por sacerdotes dimitidos del estado clerical, que realiza sacramentos y extiende certificados que no están reconocidos por la Iglesia Católica.

“También queremos llamar la atención de la opinión pública sobre la autodenominada iglesia católica apostólica boliviana. Una iglesia que continúa ofreciendo y celebrando sacramentos en forma totalmente ilícita.

Llamamos la atención de los católicos bolivianos para que no se dejen engañar por los miembros de este grupo. Ellos reparten tarjetas en las que ofrecen celebraciones de sacramentos. Todos los miembros de este grupo, formado por sacerdotes dimitidos del estado clerical, suspendidos por sus respectivos Obispos u ordenados en celebraciones inválidas, están en una ruptura con la Iglesia Católica, o sea que no celebran en comunión con el Santo Padre y con los Obispos, Sucesores de los Apóstoles.

Los sacramentos que supuestamente celebran y ofrecen son actos cismáticos que rompen la unidad de la Iglesia de Cristo. Quienes los celebran, sabiendo que están rompiendo la unidad de la Iglesia, si llamamos a las cosas por su nombre quedan en una situación de ruptura muy grave ante la Iglesia y ante Cristo. Por supuesto los certificados que extienden no son reconocidos por la Iglesia Católica.

Por ello es nuestro deber de Pastores volver a denunciar las graves consecuencias morales de celebrar o participar en esos actos cismáticos, para que nadie se deje sorprender por falta de información, ignorancia o buena fe.”