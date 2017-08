Iglesia expresa voluntad de diálogo con el Gobierno

Iglesia Viva 17.08.17. “Nosotros, la Iglesia no somos sus enemigos”, expresó Mons. Aurelio Pesoa, Secretario General de la CEB, recordando que fue el mensaje que le transmitió en una oportunidad al Presidente del Estado Evo Morales, el prelado manifestó que la relación entre la Iglesia y el Gobierno no está rota, sino mas bien distanciada, por ello proponen generar canales de diálogo fraterno buscando el bien del pueblo boliviano.

Nuestra relación con el gobierno es deseable que fuera mucho mejor, quiero decirles que en dos oportunidades que tuve de acercarme al Señor presidente, le dije “nosotros la Iglesia no somos sus enemigos”, queremos colaborar siempre, la visita del papa fue la esperanza de conocernos con el gobierno, hemos pedido el de poder tener un canal de acercamiento, probablemente el Presidente no tiene mucho tiempo, pero si quisiéramos generar un canal de diálogo, no de dos personas o entidades que se enfrentan, sino que dialogan para buscar el bien del pueblo boliviano, manifestó Mons. Aurelio Pesoa en el marco del desayuno mensual en el que la Conferencia Episcopal invita a los periodistas abordando diferentes temas.

Dijo que las relaciones no están rotas, sino están distanciadas, “tenemos que ir acortando estas distancias, es deseable de parte de la Iglesia de Bolivia poder tener una relación más fluida, fraterna, amena y serena, ojalá que con el tiempo se pudiera entender esto”. Asimismo Padre José Fuentes, Secretario General Adjunto de la CEB indicó que pueden haber visiones diferentes del país, pero eso no tiene porque hacernos enemigos, pues podemos entendernos dialogando”.