Iglesia dice que ley sobre TIPNIS es una colonización

Monseñor Aurelio Pesoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) manifestó que la ley que anula la intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) es una colonización y que no está en contra del desarrollo de las comunidades indígenas, pero considera que la actual carretera no está al servicio de dicho desarrollo.

Nueva ley sobre el TIPNIS

Lo que está sucediendo con la ley promulgada recientemente, que anula la Ley 180, que declaraba la intangibilidad de ese territorio, hay que llamarlo por su nombre: es una colonización.

Hay que llamarlo así, ya que la carretera programada, en su actual trazado, no está al servicio de las necesidades de desarrollo de las comunidades originarias del lugar. Es una carretera que responde a intereses económicos de diversa índole, intereses de fuera del territorio, de las comunidades indígenas del lugar. No es la carretera que necesita el TIPNIS para su desarrollo integral. Como Iglesia no estamos en contra del desarrollo de las comunidades indígenas, como se ha dicho, sino que ese desarrollo debe ser programado por las mismas comunidades de acuerdo con sus propias necesidades. El TIPNIS, de acuerdo a lo que han expresado sus comunidades y los técnicos que han estudiado el tema, necesita mejorar sus vías de comunicación, también la accesibilidad a la educación y a la salud, la salida de sus productos, pero el actual trazado de la carretera no está al servicio de este desarrollo.