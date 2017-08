Mons. Robert Flock: Somos un pueblo que busca un proceso de cambio, una transfiguración

Iglesia Viva 07.08.17// Homilía de Mons. Robert Flock, Obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco.

La Transfiguración del Señor – Fiesta Patria – 6 de Agosto, 2017

San José de Campamento – Misa de Primera Comunión

Queridos Hermanos,

Hoy coincidan para nosotros tres motivos de celebración especial: en toda la Iglesia Católica hoy es la Solemnidad de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En toda Bolivia, hoy es la Fiesta Patria y el 192 aniversario de fundación de la nación. Y aquí en San José de Campamento celebramos la Primera Comunión para nuestros niños.

Jesús llevó a la montaña solamente a Pedro, Santiago y Juan, los primeros que había elegido, y los líderes entre los Doce Apóstoles. Es que poco antes, cuando Jesús intento explicarles la verdad sobre su misión y que al llegar a Jerusalén, iba a ser crucificado; “Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá».” (Mateo 16,22). Como Pedro y los demás discípulos no quisieron escuchar el mensaje de la cruz, Jesús les mostró su gloria en la montaña y les permitió escuchar la voz del Padre que insiste: “Éste es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección: escúchenlo.”

La presencia de Moisés y Elías indica que la misión de Jesús culmina el plan de salvación para este pueblo que Dios había liberado de la esclavitud, con quien había hecho una alianza en el Sinaí, que había dado su ley antes de entrar en la tierra prometida y que había hablado y guiado por medio de Elías y los demás profetas. Jesús es el Hijo Predilecto, es el Mesías y Salvador enviado del Padre; es preciso escucharlo, hay que hacerle caso a él.

Es un mensaje para todos nosotros, que rezamos la oración que nos enseñó Jesús, diciendo: “Hágase tu voluntad”, pero que cambiamos de actitud cuando esta voluntad choque con nuestros propios proyectos. Pedro, Santiago y Juan imaginaban que iban a entrar a Jerusalén con Jesús para tumbar la dictadura de Poncio Pilato y desafiar el imperio de Roma (como la Guerra del Gas que tumbó a Goni en el 2003 en Bolivia). Jesús, en cambio, quiere salvar a Pilato y a César de sus pecados, como también a todos nosotros, para que a este mundo venga el Reino de Dios, sea quien sea que esté en el poder.

Por eso, Jesús explica que su Reino no es de este mundo. Porque los que son del mundo busquen el poder y se mantienen en ello por medio de la violencia, de la represión y la imposición, como observamos estos días en Venezuela. Jesús, en cambio, lo hace como víctima en la cruz. Pero, como no escucharon al Papa Francisco para no instalar la constituyente en Venezuela, muchos tampoco escuchan a Jesús cuando nos enseñan el Camino, la Verdad y la Vida.

Es propicio que la Fiesta Patria de Bolivia coincide con la Solemnidad de la Transfiguración del Señor, porque somos un pueblo que busca un proceso de cambio, una transfiguración, queriendo mayor dignidad y prosperidad. El canto “Bolivia” de los Kjarkas expresa bien estos sentimientos: “Quiero pegar un grito de liberación; Es por el siglo y medio de humillación. Quiero tengan tus días destino mejor; Y el futuro sonría prometedor.” Dios lo quiere también.

La historia de Bolivia y la del antiguo Israel en esto son muy similares. Israel había sido sistemáticamente humillado por los grandes imperios del mundo antiguo: Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. El libro de Daniel los describe como bestias feroces: león, oso, leopardo y un cuarto. “espantoso y extremadamente fuerte; tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y el resto lo pisoteaba con las patas.” Son animales sin alma, bestias aterradoras porque desconocen al Dios verdadero. En cambio, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y de la Alianza, según nuestra primera lectura, aparece en la visión de Daniel como “Hijo del hombre”, es decir, un ser humano, que tiene alma, que se relaciona con Dios. Delante del Anciano (es decir Dios), recibe “el dominio, la gloria y el reino”.

La visión se cumple en Jesucristo, porque él mismo es el alma del pueblo de Dios. El dominio, la gloria y el reino es el Reino de Dios inaugurada con la Alianza nueva y eterna que celebramos en cada Eucaristía. Todos los que estamos unidos a él, los que participamos de su cuerpo y de su sangre, en la Santa Comunión, también participamos de su domino, de su gloria y de su reino. Bolivia, en cuanto busca su destino en comunión con el Señor, con alma cristiano, también participa de este dominio. Ojalá que no se aleje del Señor como aquellos que se portan como animales sin alma, sin moral, sin Dios. Al contrario, que Bolivia y todos pueblos, naciones y lenguas, como dice el libro de Daniel, estén al servicio del Hijo del Hombre, de Jesucristo, el Señor.

“Dichosos los invitados a la cena del Señor”, precisamente porque como amigos de Jesús, el comparte con nosotros todo lo que ha recibido del Padre, incluso el Reino de Dios. Dichosos los niños invitados hoy a su Primera Comunión, y a partir de hoy a la Cena del Señor, cada vez que celebramos la Santa Misa.

Queridos niños, de la misma manera que Dios dijo a Pedro, Santiago y Juan, quienes más tarde estarían invitados a la Última Cena, con Jesús, “Este es mi Hijo, el Amado, Escúchenlo”, ahora se los dice a ustedes. La Santa Comunión es para quienes escuchen a Jesús, para quienes se sientan con él en la mesa y escuchan su Palabra e intentan practicar lo que nos enseña, como amigos y como discípulos. Que no falte a la invitación que Jesús les hace, no sólo hoy, sino cada vez que aquí se celebra la Misa. Felicidades y Dios los bendiga.