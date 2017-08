Odisea del Catecismo Castellano –Guarayo

Iglesia Viva 04.08.17 // (Revista El Mensajero).- Plasmaré en este escrito lo referente al Catecismo en “gwarayu” que hemos venido trabajando el Padre Walter y yo desde hace muchos años atrás. A este trayecto, simplemente llamaría “la odisea del catecismo en guarayo-castellano (gwarayu ñe’ë-karai ñe’ë).

Este largo recorrido comenzó hace 30 años atrás (1987), cuando el P. Walter compartió conmigo su idea sobre la posibilidad de poder contar con un Catecismo en ambas lenguas, ya que sencillamente no se contaba con este material importante actualizado en nuestras iglesias locales, lo máximo que tenían algunas familias era el Catecismo de 1939 del P. Bertoldo Buhl. Así que, me propuso recopilar las oraciones de los materiales antiguos con que contábamos. Recuerdo que el Padre me contagió su entusiasmo cuando empecé a revisar los libros viejitos y amarillentos que puso sobre su escritorio. Enseguida nos pusimos a anotar los títulos de las oraciones que iban a formar parte del nuevo catecismo, siguiendo la misma estructura del catecismo antiguo, pero también pensamos añadir otras oraciones para diferentes situaciones y realidades, así como también las que no estaban traducidas y que ya se rezaban en castellano.

Lo primero que tenía que hacer era transcribir las oraciones según el alfabeto empleado en esa época, por supuesto, todo tenía que hacerlo a mano, fue un trabajo de horas y horas en mis vacaciones y que continué a lo largo de mis años de colegiala con algunos materiales que me llevé a Cochabamba y seguía trabajando en las vacaciones siguientes. Terminé la transcripción y la traducción de las oraciones seleccionadas al inicio del año 1990, e hice la entrega de todos los materiales al P. Walter.

Otro aspecto que habíamos visto fue la posibilidad de que este catecismo sea ilustrado, el Padre quería que sea con dibujos hechos por alguien del pueblo; no quise hacerme cargo de esto, pues no soy buena para dibujar. El Padre pensó en mi hermano Hildeberto. Hizo dibujos preciosos y se los entregó al Padre; lastimosamente se perdieron, no supe más de ello.

Ocurrió que en el año 1990 se llevó a cabo la normalización del alfabeto guarayo, este acontecimiento cambió todo ya que no se podía imprimir el catecismo con un alfabeto obsoleto. Así que, tenía que transcribir todo de nuevo, tarea que postergué un año por mi enfermedad en ese entonces. Cuando retomé el trabajo, siempre con la inquietud del Padre, esta vez un poco ya moderno, con una máquina, dactilografía. Fue un trabajo lento, por cuestión de mis estudios en la normal y trabajo de sobrevivencia. También aprovechamos para seguir añadiendo algunas oraciones más que el Padre veía conveniente. Nuevamente entregué al Padre todo el trabajo realizado en el verano de 1993.

Diez años más tarde (2003), el P. Walter habló nuevamente conmigo sobre el catecismo, pues no había sido posible imprimirlo por diferentes motivos. Me pidió nuevamente revisarlo y seguir mejorando. Además, hacía falta socializarlo en los diferentes pueblos guarayos, para que eso sea posible decidimos contar con la ayuda de varias personas también de Ascensión y Yaguarú, por supuesto, varias personas de Urubichá, que podían ayudarnos a revisar y corregir para que así pueda servir para todos los pueblos guarayos. Los de Urubichá tuvimos varias sesiones muy valiosas y abordamos la mayor parte de las oraciones. Así mismo, había yo repartido copias en Ascensión y Yaguarú; lamentablemente no obtuvimos respuestas positivas.

Así llegamos al año 2006 y se presentaba un nuevo reto, que el catecismo tome parte del mundo de la tecnología, transcribirlo ya en computadora; este trabajo lo hacía en mis pocas horas libres en el centro de cómputo de mi colegio donde solicité que me facilitaran una computadora, avanzaba muy poco, sobre todo, por factor tiempo y porque en “gwarayu” es muy moroso por los signos que utilizan que no están en el teclado convencional. Al contar con una computadora personal (2010) pude agilizar el trabajo y ya estaba listo una vez más a fines de 2011.

Recuerdo que el P. Walter y yo estábamos muy emocionados creyendo ya muy cerca la posibilidad de que nuestro sueño de tantos años por fin se iba a hacer realidad, nos invadía un sentimiento totalmente positivo, desde luego, muy agradecidos al Señor. El Padre me dijo que lo imprimirían en Tarija, estábamos rebosantes de alegría, no podría describir tanta alegría; recuerdo que salí del convento con la sensación de que no pisaba el suelo y mi corazón latía tan fuerte de tanta alegría…, pero lamentablemente esta vez tampoco fue posible, desconozco los motivos.

Reconozco y admiro, la persistencia y perseverancia del Padre Walter; un hombre sencillo, trabajador, con un sentido profundo de compromiso con lo que hace, un servidor incondicional, un misionero fuera de serie. Es uno de los pocos sacerdotes, que conozco, que tiene una valoración excepcional y admiración de las riquezas de las leguas originarias, de manera especial, su amor al idioma guarayo como al talento musical de los guarayos.

Después de un nuevo fracaso (según mi percepción), el Padre no renunció jamás a la posibilidad del catecismo, en ese afán, continuó y encontró una nueva oportunidad a través de la Mission der Franziskaner (2015) quienes aprobaron el pequeño proyecto para la publicación del catecismo “guarayo-castellano”. Según nosotros, ya estaba a punto de concluir toda esta odisea, nos dieron una cotización y el tiempo en que estaría listo el catecismo (dos semanas) en la imprenta “Los Huérfanos”. Nuevamente, sentí un gran optimismo ante esta situación, pero se nos presentaba una nueva situación, al ser un documento religioso se requería de una “licencia eclesiástica”. De esa manera, acudimos a su persona, en julio de 2016. Pensábamos que iba a ser algo muy sencillo, su permiso y su aprobación para que por fin sea posible la impresión; pero como ya es de su conocimiento, usted le dio un giro total a nuestra idea primaria y ahora estamos ante una nueva realidad y reto de ofrecer un catecismo actualizado y acorde a las nuevas realidades, así como los pueblos guarayos merecen.

Me mantengo firme ante las nuevas expectativas y posibilidades porque en el fondo, el P. Walter sigue siendo el promotor de la idea del catecismo y sin su iniciativa no hubiera sido posible esta nueva situación. Agradezco muchísimo su apoyo y el haber podido darnos una posibilidad que espero esta vez, Dios mediante, se haga realidad.

Un saludo muy cordial de: Benedicta Armoye Urarepia.

Santa Cruz, 28 de julio de 2017