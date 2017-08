La fe vivida en clave Catecúmenal

Iglesia Viva 04.08.17 // (Revista El Mensajer).- El día 26 de agosto dos representantes del área de Evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana, –D. Jenaro Mercado y D. Marcial Riveros-, presentaron en la Parroquia de Ascensión, el documento Itinerarios Formativos de fe, para la iniciación de la vida cristiana, en clave Catecúmenal y los nuevos textos de Primera Comunión y Confirmación que se han elaborado en respuesta a las orientaciones del documento mencionado. Estuvieron presentes en la exposición nuestro obispo, Mons. Antonio Reimann, el P. Juan José Torres, la Hna. Daniela y un buen grupo de religiosas, catequistas y profesores de religión de la zona. El documento, publicado ya hace varios años, en el 2013, recoge y expresa la preocupación que a lo largo del tiempo, desde Medellín, ha tenido el Episcopado latinoamericano y Caribeño de velar por lo que es la misión fundamental de la Iglesia: La evangelización. Se trata de conseguir que los sacramentos no sean el final de un camino que una vez celebrado se abandona, sino iniciación de procesos más amplios y profundos que ayuden a una transformación integral de la persona. La conversión a la fe, no puede reducirse a unas cuantas prácticas religiosas por las que nos sintamos justificados ante Dios, se trata más bien de que la semilla de la Gracia recibida en el bautismo vaya creciendo y madurando hasta llegar a la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Planteada así, la catequesis, abarca toda la vida, aunque haya momentos o espacios de tiempo más intensos, que corresponden a las distintas etapas del desarrollo humano, en las que la experiencia de fe se centraliza en los sacramentos. El Documento está dividido en cinco partes: Arranca de una mirada a la realidad de los cristianos y de la catequesis de iniciación en Bolivia, para exponer la exigencias de una renovación en la que el catecumenado sea el camino cierto para la Iniciación a la vida cristiana. En la tercera parte, se nos ofrece la fundamentación bíblico-teológica de los sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo confirmación-eucaristía. Y en las dos partes siguientes, se fijan los objetivos y contenidos de cada uno de estos sacramentos así como algunas pautas de carácter pedagógico. El análisis de cada parte lo realizó D. Jenaro Mercado. Y, D. Marcial Riveros tomando como referencia los dos índices que, aparecen en la guía del catequista en el libro Caminamos con Jesús, subrayó la necesidad de organizar el temario de acuerdo a la realidad de cada parroquia o grupo de personas, pero siempre teniendo en cuenta el equilibrio entre las cinco áreas del proceso formativo: Antropológica; Bíblica; Teológicadoctrinal; Litúrgica; y de Compromiso, que corresponde al testimonio cristiano que se espera de un bautizado. La exposición fue clara y precisa, hubo espacios para hacer preguntas y comentarios que sirvieron para acoger los textos, no sólo con un mejor conocimiento, sino con la esperanza de hacer un camino que vincule a las familias y la comunidad parroquial en el proceso de crecimiento en la fe de los niños y jóvenes.