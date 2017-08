P. Carlos Curiel “El pueblo está sufriendo y de una manera muy atroz”

Iglesia Viva 03.08.17//El Vicario General de la Arquidiócesis de Cochabamba, P Carlos Curiel Herrera, quien es de nacionalidad venezolana, durante la misa dominical expresó algunas palabras dando a conocer la triste realidad que viven en su patria.

Se refirió, con profundo dolor a la lucha del pueblo, particularmente de los ciudadanos jóvenes que ofrendaron su vida en busca de una mejor situación para su país. Ha pedido, además, que todos nos unamos en oración para que el sufirmiento de los venezolanos termine y se pueda instaurar la paz en el pueblo, pues el pueblo sufre de una manera atroz.

Palabras de Padre Carlos Curiel.

Oración y poner en las manos de un Dios que es amor. La situación de Venezuela explicar en pocas resulta palabras es muy difícil. Es una situación muy compleja que se viene dando desde ya hace mucho tiempo. Lo triste es ver un pueblo que está sufriendo demasiado y que ha llegado a un momento donde se hacen irreconciliables las posturas, tanto la de gobierno como la del pueblo que está sufriendo.

Nunca en la historia de Venezuela se había visto tanto tiempo al pueblo, sobre todo el pueblo joven, luchando en las calles por tanto tiempo. Van más de 100 días, pero también van más de 100 muertos, van más de 100 asesinatos. Lo triste es que ese componente del Estado como es la Guardia Nacional ha asesinado de manera vil, de manera incluso inocente, sin ninguna protección, a un pueblo joven que quiere luchar, que quiere libertad.

Por eso creo que la oración se hace fundamental. En estos días que tuvimos la visita de Mamita de Urcupiña, a sus pies le pedía, y ponía toda Venezuela a sus pies, para que ella ruegue a su hijo Jesucristo, para que derrame su bendición sobre ese pueblo.

Hoy se está desarrollando un acontecimiento totalmente contrario a la constitución venezolana. Se corre un riesgo terrible, un riesgo de muertes, porque el pueblo no va a querer, que se haga esta constituyente que está siendo contraria a las leyes de Venezuela. Por eso queridos hermanos les ruego que tengan presente este pueblo hermano. A este pueblo al que nos sentimos unidos a nuestra querida Bolivia. Nuestro libertador Simón Bolívar quiso la paz para todos nuestros pueblos. Nuestro libertador Simón Bolívar, que nació en aquella Caracas, tan convulsionada, y que si creo que si la contempla, se le caerían las lágrimas y se caería toda su vida de ver el dolor que sufrimiento nuestro pueblo Venezuela.

Por eso oración, oración para que el Señor les conceda esta sabiduría. Y así se pueda llevar a una salida que se recupera la libertad, Venezuela. Lo triste es que dialogo ya no es posible. Lastimosamente la solución de Venezuela, en este momento, me cuesta decirlo, pero pasa por la salida de quienes ahora gobiernan Venezuela. Pidamos esa oración por este pueblo, pidamos la fortaleza. No es posible que estemos derramando sangre, para recuperar una libertad tan anhelada por la mayoría del pueblo venezolano.

Y aquí no se trata de decir que es el imperialismo yanqui, no se trata de decir que son las fuerzas que dominan nuestro mundo, se trata de decir que hay una situación donde el pueblo está sufriendo y de una manera muy atroz. Y sobre todo está sufriendo el pueblo más pobre, que no consigue siquiera el alimento de cada día, no consigue siquiera los mínimos recursos para tener una vida digna.

Queridos hermanos unámonos en oración. La oración tiene un poder inmenso, sobretodo pidamos la intercesión de la mamita de Urcupiña para que derrame su bendición sobre este pueblo hermano de Venezuela, y así pronto podamos recuperar la paz, la unidad y la alegría de saber que hay signos del reino de Dios presente en Venezuela. De antemano muy agradecido por la oración y el cariño es grande y nos une, somos hermanos. Caminamos bajo la protección de un Dios de la vida. Caminamos de la mano de Jesus cristo y pidamos la libertad pronta para ese país, para este querido pueblo de Venezuela. Dios les bendiga a ustedes y nos unámonos en oración. Gracias a todos.