Unidos en oración por Venezuela

Iglesia Viva 2.8.2017. Ha pedido en su homilía Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, a tiempo de abogar para que Dios bendiga a este pueblo hermano en momentos difíciles y donde la amenaza de la violencia y la muerte se sienten patentes.

Que no haya más muertos en Venezuela.

Y creo que esta mañana, esto de manera particular, tener que el señor conceda a su servidor un corazón que escuche, vale también para las autoridades de nuestro querido pueblo hermano venezolano, aquí tenemos un grupo presente en medio de nosotros, aquí han traído fotografías de hermanos que han muerto en estos días a causa de la violencia ciega gubernamental de ese país. Hoy día están viviendo un momento muy delicado que puede ser muy conflictivo. Dios quiera que no haya más muertos, más violencia y que se escuche el clamor del pueblo que quiere una democracia verdadera, que quiere justicia, que quiere paz.