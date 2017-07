Con una Eucaristía inicia el VI Encuentro de Temáticas Legales en Cochabamba

Iglesia Viva 27.07.17//Este jueves 27 de julio inició el VI Encuentro de Temáticas Legales en la Capilla de la Casa de Retiros “Marie Poussepin” en Cochabamba. La Eucaristía fue Presidida por P. José Fuentes Cano, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, quien en la oportunidad recordó a los presentes que la Fe es la que hace posible una nueva forma de vida.

En su homilía, P. Fuentes dijo que “el ser humano se caracteriza por la dureza de corazón”, tal como lo manifiesta Marcos en su Evangelio cuando dice: “tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, su corazón esta endurecido”. Sin embargo aclaró que sí hay gente capaz de comprender los misterios de Dios, se trata de los más pequeños. Él mismo se cuestionó el por qué los pequeños si pueden comprender y los otros no. Reflexionando esta cuestionante, P. Fuentes manifestó que tal iluminación viene de la Fe que los más pequeños tienen y que cada persona debiera tener para lograr una nueva forma de ver y entender la vida.

“Yo le pido a Dios que me de la Fe de los pequeños, para que en medio de las dificultades de este mundo sea posible ser feliz”, expresó P. José, invitando a todos a sentirse pequeños, necesitados y abrirse a la verdad que Dios ha revelado, para vivir y crecer esa experiencia de fe que ayuda a tener una visión distinta de la vida aún en medio de dificultades.