El bien no goza de publicidad

Iglesia Viva 24.7.2017. Aseguró Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, a tiempo de animar a los fieles ser conscientes del bien abundante en nuestra realidad y que sin embargo no es resaltado por los medios de comunicación y las redes sociales de nuestro tiempo.

El bien pasa inobservado por los medios de comunicación y las redes sociales

Este es un pensamiento muy peligroso, que nos lleva a ser “opresores” en vez que “liberadores” y faltos de misericordia con los que se equivocan. Esta actitud denota que no tenemos la virtud de la paciencia, por eso la indefinición y los tiempos largos nos provocan inquietud y miedo, porque nos parece que el bien no logre abrirse camino, mientras que el mal parece desbordarse de manera prepotente. A esta visión contribuyen hoy de manera especial los medios de comunicación y las redes sociales que presentan al mal, la violencia y las desgracias con sensacionalismo y morbosidad mientras que pasa inobservado el bien que brota cada día en el mundo y que es mucho pero no se lo visibiliza.

Dios confía en su pueblo

Con esta parábola Jesús nos deja una enseñanza novedosa que nos colma de asombro y esperanza, porque nos revela que Dios pone su confianza en nosotros pobres creaturas, estamos acostumbrados a decir pongamos nuestra confianza en Dios y ahora Dios pone su confianza en nosotros, dispuesto a esperar para que maduremos y demos frutos de bien, conforme a la buena semilla que Jesús que ha sembrado en la humanidad. Ahora comprendemos mejor que “Tu Señor eres bueno y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor…” como dice el salmo responsorial, y que manifiestas tu poder e omnipotencia en juzgar con bondad, en gobernarnos con indulgencia y en esperar con paciencia nuestro arrepentimiento y conversión. La paciencia de Dios no es pasividad no está con los brazos cruzados en la espera del día del juicio, sino un acto de confianza en nosotros y una espera activa que ofrece al pecador la oportunidad de reconocer su error, a todos nos ofrece esa oportunidad el Señor de convertirnos y de entrar en la dinámica de la salvación, del Reino de la vida y del amor.

Paciencia no significa tolerar el mal

Pero, el hecho que Dios es misericordioso y es paciente no significa que debemos tolerar el mal y menos aún dejarnos arrastrar por sus tentáculos. Por el contrario, tenemos que resistir, oponernos y denunciar a la maldad y la injusticia, con todos los medios lícitos para promover el amor, la justicia, el bien común, la libertad y la no violencia.