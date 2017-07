Las Obras de la Iglesia al servicio de la vida

Ana Carina Tapia, Coordinadora de la Comisión de Promoción Social, hablo sobre el gran desafío que las Obras tienen por delante. “El desafío grande es regularizar la documentación, tener la licencia de funcionamiento como nos marca la Ley 548 y también tener la documentación al día como nos marca la Iglesia Católica, según las orientaciones que hemos tenido con la Canciller Hna. Lic. Lourdes Rosario Gutiérrez. Han venido nuevas obras, a quien como oficina, podemos brindar ayuda para regularizar la documentación”. Ana Carina comenta que las comunicación con el gobierno está mucho mejor. “Ya se ha logrado posicionar como obras de Iglesia, el gobierno cuenta con nuestra participación en las reuniones y tenemos más protagonismo. Muchas obras están invitadas para varias mesas, para la plataforma de la niñez. Yo puedo decir que hay buena relación porque compartimos muchas actividades y talleres en este caminar junto a la niñez, adolescencia y adulto mayor”.

Para coordinar visitas a las Obras y apoyo en las documentaciones, los directores, directoras pueden llamar a los teléfonos 4510205, 70750468 o directamente en la oficina de la Comisión de Promoción Social 3er. Peso del Arzobispado.

Para Hna. María Ángeles, que recientemente fue nombrada por Mons. Oscar Aparicio como Delegada Episcopal de la Pastoral Social Caritas, Cochabamba, los desafíos son muchos. “Las Obras de la Iglesia están dando una respuesta a tantas situaciones, que aún no se sabe si son difíciles y complicadas, como hoy día hemos visto el tema de la burocracia para el funcionamiento de las Obras. Pero debemos estar despiertos a la necesidad de la población que está surgiendo, que son los signos de los tiempos, como dice el Concilio Vaticano II. No hay mejor analice de la sociedad que eso: mirar la necesidad de las personas, de las poblaciones y no buscar responder a nuestras necesidades”.

La Delegada Episcopal llama la atención para la diferencia de servicios. El Gobierno busca hacer grandes obras por cuestiones políticas, para mantenerse en el poder y no para responderá a la necesidad del pueblo. Mientras que la Iglesia busca dar respuestas en favor de la necesidad de la gente, por medio de las tantas obras sociales.

Las Obras de la Iglesia para el Vicario General de la Arquidiócesis de Cochabamba, P. Carlos Enrique Curiel es un espacio de misericordia y de vencer las angustias. “Las inquietudes, las angustias, las tristezas y las preocupaciones, pero sobretodo las alegrías y las esperanzas para seguir siendo una respuesta en medio de nuestro pueblo. Una respuesta que quiere ir en caminada a ser una presencia del Evangelio, a constituirnos en Buena Noticia para aquellos hermanos que tanto lo necesitan. Que lo hagamos desde un sentirnos hermanos en la fe, en la esperanza y sobretodo en este amor que Dios deposita en cada uno de nosotros”.

P. Carlos afirmó que la Iglesia Católica continúa con la opción por los pobres y por aquellos que esperan una palabra de orientación y aliento. “Sigue siendo una palabra eficaz porque el mismo Jesus que continua presente en medio de nosotros y Jesus siempre tendrá y se hará Buena Noticia para nuestros hermanos. Ante las realidades por supuesto que los desafíos que nos plantean las políticas sociales, económicas, todo pasa para que nosotros hagamos un discernimiento para ver cuál es la respuesta más evangélica y que esta palabra tenga la eficacia de llevar esa buena noticia que es posible de constituir y construir una sociedad fraterna fundamentada en la justicia y en la paz”.