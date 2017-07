La Virgen del Carmen, Patrona de Bolivia, ora a Cristo por nuestro país

Iglesia Viva 18.07.17//Aseguró P. José Fuentes, Secretario General adjunto de la CEB, en la festividad de la Virgen del Carmen, la mañana de este domingo 16 de julio, en la misa transmitida por los medios de comunicación a nivel nacional. En la ocasión explicó sobre la Advocación de la Virgen del Carmen y recordó que sin María no hubiese llegado al mundo la salvación, a su vez motivó a amar a María como a Cristo y aseguró que la Virgen pide por Bolivia.

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN

PATRONA DE BOLIVIA-2017

1.- Hoy celebramos a la Virgen María, la Madre de Jesús, bajo una de sus

advocaciones, una de las diferentes formas en que la llamamos y

veneramos.

La Virgen del Carmen hace referencia a un monte de Israel: el Monte Carmelo. Allí vivió varios acontecimientos el profeta Elías. Hoy la primera lectura narra uno de esos acontecimientos: el profeta, postrado en tierra oró en ese monte y Dios escuchó sus oraciones enviando la lluvia.

Aquella pequeña nube que apareció en el horizonte se convirtió en un anuncio de la acción de Dios, como la Virgen María es anuncio de la venida de Cristo al mundo.

Ese monte Carmelo, se convirtió a través de la historia en un lugar en el que nació la orden de los carmelitas, o sea, un lugar de oración, símbolo de María, intercesora nuestra y de Cristo, monte de salvación para toda la humanidad.

La Virgen del Carmen ha sido elegida por los cristianos de Bolivia y otros países latinoamericanos como patrona. A ella, patrona de Bolivia nos encomendamos hoy.

2.-En el texto evangélico de las Bodas de Caná, Jesús, el Cristo, el enviado del Padre para salvar a la humanidad realiza su primer signo y, a través de ese signo, sus discípulos creyeron en El.

Comienza la misión de Cristo en el mundo. Una misión que consiste, no en hacer milagritos, sino en manifestarse; en que los hombres vean en El, la gloria de Dios, vean en El el amor de Dios que viene a buscarnos, a perdonarnos a ayudarnos en la vida.

En Cristo se hace visible la salvación de Dios que es un enamorado de la humanidad, como un novio que se casa con su novia, la humanidad.

Esto es tan importante, tan festivo, tan desbordante, que no puede quedar solo para la hora de la muerte y la resurrección, sino que esa gracia se desborda ya en los signos concretos de amor.

El agua de las tinajas de las purificaciones judías, que había servido de preparación para recibir al Mesías, no sirve ya, ante la presencia del novio y queda transformada en vino de alegría y fiesta por la llegada del novio.

3.-Y en esa misión de Cristo tiene un puesto discreto, pero imprescindible, María, la Madre de Jesús.

Ella no es la salvación, ella no transforma el agua en vino, pero sin ella tampoco hay salvación, tampoco hay el vino de la alegría del Salvador. Sin María no hubiese llegado al mundo la salvación.

Por eso, junto a Cristo, el Salvador, está siempre María, la que hizo posible la salvación de la humanidad.

Quien ama a Cristo con todo el corazón, llega a amar a María. Quien ama a María, llega a amar a Cristo. Hijo y Madre están indisolublemente unidos.

María está siempre unida a la obra salvadora de Cristo.

4.-Hoy la contemplamos presentando a su Hijo las necesidades de la humanidad: no tienen vino. La contemplamos en la segunda lectura orando con los Apóstoles esperando el Espíritu Santo prometido.

Hoy ella, la Virgen del Carmen, Patrona de Bolivia, ora a Cristo por nuestro país.

5.-Hoy nos vuelve a llamar a todos los discípulos a hacer su voluntad: “Hagan lo que El les diga”. Ella hizo lo que le pidió Dios:”Aquí está tu esclava, Señor” y nos pide a nosotros sus hijos, discípulos de Jesús: “Hagan lo que El les diga”.

¿Qué nos pide Cristo?

5.1. Que en el país, en la legislación boliviana se respete la vida humana desde la concepción a su fin natural. Ojalá en Bolivia, que tiene a la Virgen del Carmen como modelo, no avance más la cultura de la muerte, de la comodidad, del descarte de la vida humana que estorba, que molesta.

5.2. Que en el país sepamos construir un sistema de justicia para todos, una justicia de verdad, no al servicio de intereses económicos o políticos, que ya no es justicia.

5.3. Que haya educación de calidad para todos, también para los que no pueden pagarse un buen colegio.

5.4. Que haya atención de salud para tantos pobres que mueren sin soluciones, sin atención, porque no tienen plata.

Que la Virgen del Carmen ruegue a Cristo por todas nuestras necesidades, por Bolivia entera