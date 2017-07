Diócesis de Oruro tiene dos sacerdotes nuevos

Iglesia Viva 12.07.17//Diócesis de Oruro//La Diócesis de Oruro celebró el día jueves 6 de Julio la ordenación sacerdotal de los Diáconos Andrés Loroño y Martín Olech.

La celebración fue presidida por Mons. Cristóbal Bialasik, Obispo de la Diócesis, en su homilía destacó la importancia y la gracia del ministerio Sacerdotal.

“Hoy damos la bienvenida de forma especial a nuestros Diáconos Andrés Loroño y Martín Olech, que han venido llenos de disposición y desición de entregar la vida al Señor Dios para servir a nuestro pueblo orureño, expresó Mons. Bialasik.

Continuó diciendo que “ante el ministerio sacerdotal muchas veces puede aparecer la duda, dudas que amenazaban también al profeta Jeremías, el profeta Jeremías dijo al Señor -Soy apenas un muchacho , no tengo fuerzas, todos me sobrepasan ,me siento desprotejido. El Señor responde estas preguntas -Yó te daré la fuerza, te daré mi gracia ,te daré mi palabra en tu boca, no tengas miedo.

El Señor siempre acompañará si vamos a ser fieles seguidores suyos, solo Cristo puede sacarnos de cualquier duda, solo Él nos hace personas maduras, solo Él nos hace sacerdotes santos, el Señor siempre los acompañará, no tengan miedo”.

“Hoy vivimos tiempos difíciles donde la ideología de género se apodera del mundo materialista que nos quiere hacer llegar a caminos equivocados, pero nosotros sacerdotes y el pueblo de Dios debemos de seguir fielmente unidos, cumpliendo la voluntad del Señor en nuestras vidas.

Por el Ministerio Sacerdotal, Cristo o la fuerza del Espiritu Santo, toca, transforma el interior de cada uno de ustedes, les capacitará a ustedes con el Poder y como sacerdotes ahora, van a poder consagrar, el Pan en el Cuerpo de Cristo y el Vino en su Sangre”, fueron palabras de Mons. Bialasik, obispo de la Diócesis de Oruro.