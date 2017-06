Iglesia Viva 30.06.17//“La Iglesia no niega y jamás podría negar la dignidad del ser humano y el que todos tenemos derecho de ser tratados como hijos de Dios” aseguró Susana Inch, Asesora Legal de la Conferencia Episcopal Boliviana a tiempo de abordar el tema de la Ideología de Género.

En la oportunidad Susana Inch, hizo referencia al mensaje del Papa Francisco que invita a luchar contra la ideología de género, remarcando que “La Iglesia no niega y jamás podría negar la dignidad del ser humano y el que todos tenemos derecho de ser tratados como hijos de Dios”, al mismo tiempo pidió tener en cuenta la premisa de la ideología de género a través de normas que desvirtúa la naturaleza de la vida y la familia.

¿Por qué está bien la familia natural y no está bien la familia homosexual?

Susana Inch lo explicó en dos vertientes, la teológica y la jurídica, que buscan la complementariedad de hombre y mujer, que juntos tienen la posibilidad de la procreación.

Inch, explicó que la ideología de género plantea paradigmas duros que desvirtúan la naturaleza y ponen en riesgo la educación de los niños.

Susana recoge el mensaje del Papa y deja un mensaje que puede ayudar en la actitud de los católicos: “nuestro papel no está ni en juzgar, ni en condenar, cuando hay personas con una dificultad como está acogerlas es nuestro deber cristiano. Lo que no significa que no actuemos frente a la ideología de género como tal, y podamos aportar en lo que es una discusión jurídica o en los momentos que correspondan discusiones sociales, psicológicas o de otro tipo a partir de nuestra realidad y nuestra fe, sin que esto afecte directamente a los seres humanos que estén en una situación especial” expresó.