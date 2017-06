Mons. Coter: “¡No tengas miedo! Tú vales a los ojos de Dios”

Iglesia Viva 28.06.17//Es el mensaje de Mons. Eugenio Coter, Obispo del Vicariato Apostólico de Pando, en la Eucaristía celebrada desde la Catedral Ntra. Sra. del Carmen en Riberalta, este domingo 26 de junio.

Audio gentileza de radio San Miguel:

Mons. Coter hablo sobre aquellos que son jóvenes y no temen morir, y explicó que el miedo, hace que la persona pueda vivir prestando atención, aclaró que en ocasiones el miedo paraliza y que a menudo este miedo convive con el coraje en el corazón de las personas. Sin embargo hizo notar que hay diferencia entre los miedos: el miedo que es consciente de lo que se hace y del miedo que paraliza y bloquea, advirtió que incluso hay personas que se dedican a suscitar miedo.

A esta reflexión el Obispo, aseguró que si el cristiano está seguro de que lo que está haciendo es correcto y justo, no debe temer porque ante los ojos de Dios vale, dijo con franqueza: “al hacer el bien, puedes tener miedo, pero no te pares. El Señor dice vales a mis ojos, eres importante a mis ojos…si eres discípulo del Señor no tengas miedo, tus cabellos están contados…El señor cuida de ti hasta en los detalles”, aseguró Mons. Coter.

El método que enseño Mons. Coter fue el de preguntarse a uno mismo “Lo que quiero, lo que estoy haciendo, lo que me suscita miedo, ¿responde a la Palabra de Dios?, el Vicario animó para que si con honestidad la respuesta es positiva se siga adelante sin temor: “¡No tengan miedo!”, concluyó.