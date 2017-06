No nos dejemos dominar por la mentalidad de indiferencia a Dios

Iglesia Viva 26.6.2017. La fe que hemos recibido es un don que debemos compartir en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. “Que el Señor nos conceda la gracia de ser contados entre los que lo reconocen abiertamente, con valentía y entusiasmo”, aseguró Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, en su homilía de este domingo, desde la Catedral, en sintonía con el mensaje del Evangelio.

“Reconocer abiertamente a Jesús ante los hombres”, y dar testimonio de nuestra fe, es por tanto una exigencia para todo bautizado. Si nosotros hemos encontrado al Señor y hemos tenido una experiencia personal con él, no podemos tener miedo a la mentalidad y cultura de hoy indiferente a Dios, ni a las incomprensiones o ataques a nivel personal o como Iglesia. Tampoco podemos guardar ese don en privado o al interior de un grupo, sino que debemos compartirlo y manifestarlo abiertamente, en público y en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, comunitario y social.

Es lo que Jesús resalta con una serie de palabras contrapuestas: “No hay nada secreto que no sea descubierto, oculto/revelado, oscuridad/luz, oído/tejados…”. Los católicos no somos sectarios, depositarios de una doctrina oculta reservada para unos pocos iluminados o para unas supuestas conciencias superiores, como varios grupos se presentan hoy. Nosotros estamos desafiados a ser luz del mundo y sal de la tierra, testimoniando públicamente la alegría del Evangelio de la vida, el amor y la esperanza. Al respecto hace falta un examen de conciencia de parte nuestra. Muchas veces no nos animamos a salir y dar la cara por el Señor dejándonos llevar por el temor, el respeto humano, y la vergüenza. ¿Será que hemos encontrado verdadera y personalmente a Jesús y que lo hemos conocido, en toda su significación, como el tesoro invalorable y la perla preciosa de nuestra vida?

Lo que nos debe llamar la atención, es que no actuamos con tanto temor en otros ámbitos. Sabemos ponernos las camisetas por tantas otras cosas muy secundarias, por un partido político, un equipo deportivo, un grupo de amigos, una comparsa y no tenemos miedo en manifestarnos en público y a sacrificar sueño, tiempo, dinero y hasta afectos familiares. ¿Y porque no lo hacemos para el Señor?

“Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, Yo lo reconoceré ante mi padre en el cielo”. Aquel que reconoce a Jesús y manifiesta su fe a la luz del sol, lo tendrá como defensor ante el mismo Dios, pero aquel que lo niega, será desconocido ante Dios, palabras que nos tienen que cuestionar.

Que el Señor nos conceda la gracia de ser contados entre los que lo reconocen abiertamente, con valentía y entusiasmo, uniendo de esa manera nuestro testimonio al del Padre y del Espíritu Santo, como proclama el versículo del Aleluya: “El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio”. Con las palabras del salmista pidamos confiadamente al Señor que escuche nuestro pedido: “Respóndenos, oh Dios, por tu gran amor y sálvanos por tu fidelidad”.

Antes de terminar les recuerdo que hoy se celebra la Jornada por la caridad del Papa, la iniciativa tradicional del Óbolo de San Pedro y la colecta de esta Santa Misa va directamente al Papa Francisco para sustentar las obras de caridad. Todos conocemos como Él es sensible hacia los más necesitados, atento a los conflictos y a las grandes tragedias civiles, deseoso de colaborar a las víctimas y a la construcción de escuelas y hospitales en las periferias del mundo. Seamos generosos y ayudémoslo a ayudar.

Amén