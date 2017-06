Todos estamos llamados a una vida santa

Iglesia Viva 19.6.17. En virtud del amor de Dios para cada uno de nosotros, Él nos llama a una vida santa, lo mejor que un padre puede desear para sus hijos, lo resalta el mensaje semanal de Mons. Jesús Pérez, arzobispo emérito de Sucre.

“Hoy también Dios llama y elige a personas para que como los doce apóstoles y los setenta y dos discípulos seamos mensajeros del amor de Dios, testigos de lo que vivimos. Todo bautizado es un llamado de Dios a construir un mundo de amor, de solidaridad y de paz. S e nos llama a vivir de acuerdo al evangelio, sin dicotomías, ni ambigüedades o medias tintas. Todas las generaciones necesitan ser evangelizadas para ser evangelizadores, porque nadie nace cristiano”.

TE QUIERO PORQUE QUIERO

En este domingo volvemos a los domingos llamados del tiempo ordinario. Lo característico de este domingo undécimo, es que llegamos en el evangelio de Mateo, a una sección que ocupará tres domingos con el segundo de los grandes discursos que nos trae este evangelista sobre la misión apostólica. Nos habla el pasaje de los consejos que dio Jesús a los colaboradores, que el mismo ha elegido y enviado, los doce apóstoles. Hoy se lee el envío. Cristo no quiso hacer las cosas sólo él. Buscó ayudantes y sigue buscando. ¿Por qué nos asusta reflexionar sobre nuestra misión?

La Iglesia nace por voluntad de Dios. Casi se podría decir por una ocurrencia de Dios que vio la situación de su pueblo, como ovejas sin pastor, se llenó de compasión y confiando en las personas, esperó que el hombre pudiera ser salvado del pecado. Sintió dolor y compasión por su pueblo. Esto es hacer carne en sí mismo el dolor ajeno. No todo es negativo en el mundo a los ojos de Dios. Confió en los demás hasta el punto de elegir personas, llamándolas a participar en su misma misión. Jesús elige a los doce, a los setenta y dos. Estos elegidos tendrán la gran misión de anunciar el Evangelio. Jesús los elige para que estén con él y trabajen con él. Jesús vio que “la mies es mucha y los trabajadores son pocos”. Y, lo primero que les encarga es rezar, sí, rezar, “recen al dueño de la mies que envíe trabajadores a su viña”. ¿Por qué rezaremos tan poco por las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicales?

No hay razones para las elecciones amistosas. La razón fundamentalmente es: quiero estar cerca de ti. En la amistad hay siempre una opción libre, una decisión. Te quiero porque te quiero. Te amo porque así lo decido. No depende de razones o de omisiones. La voluntad con el misterio de su libertad, es la razón última del amor maduro. Jesús” eligió a los doce que él quiso”, dice san Marcos en el texto paralelo de este texto. Doce hombres, símbolo, quizás de las doce tribus de Israel. Su primera misión era reconstruir Israel, volverlo a la fidelidad y prepararlo para volver a todos a Dios. De ahí la llamada constante a la conversión que hace Jesús.

Hoy también Dios llama y elige a personas para que como los doce apóstoles y los setenta y dos discípulos seamos mensajeros del amor de Dios, testigos de lo que vivimos. Todo bautizado es un llamado de Dios a construir un mundo de amor, de solidaridad y de paz. S e nos llama a vivir de acuerdo al evangelio, sin dicotomías, ni ambigüedades o medias tintas. Todas las generaciones necesitan ser evangelizadas para ser evangelizadores, porque nadie nace cristiano. Admiro en nuestras diócesis y parroquias de Bolivia y del mundo a tantos laicos y laicas que evangelizan, que están codo a codo con los obispos y sacerdotes en la orientación de las familias, en la preparación a la vida matrimonial, también en la preparación a la primera comunión, en la ayuda formativa en los grupos juveniles, a los que conforman grupos de oración o bíblicos, asambleas familiares, comunidades cristianas de base. En la Iglesia, cada cristiano tiene que ser activo en la tarea de la evangelización. Ahora bien, la acción evangelizadora de la Iglesia, de los discípulos de Jesús ha de estar precedida de la oración. Jesús dice” “sin mí no pueden hacer nada”.

Sucre, 18 de junio de 2017.

Fray Jesús Pérez Rodríguez, O.F.M.

Arzobispo emérito de Sucre.