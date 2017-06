Mons. Flock: “buenos pastores” para el pueblo, no se aplica solamente a los sacerdotes

Iglesia Viva 19.06.17//Remarcó Mons. Robert Flock, Obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velazco, la mañana de este 18 de junio, desde la comunidad de San Javierito. En su homilía pidió tomar conciencia, que la búsqueda de “trabajadores para la cosecha” y de “buenos pastores” para el pueblo, no se aplica solamente a los sacerdotes, sino a todos los servidores del pueblo.

Domingo 11 del Tiempo Ordinario, 18 de Junio, 2017 – San Javierito

Queridos hermanos, comparto este canto:

Yo Soy El que Soy. Yo soy tu Dios. (2-2)

He visto tu sufrir.

Oigo tu clamor.

Vengo a salvar.

Siento tu dolor. (2-4)

Envío mi profeta

Castigo Faraón.

Te doy esta tierra.

De leche y miel. (2-4)

Tú eres pueblo mío

Tú eres mi honor

Refleja mi grandeza

Serás mi esplendor. (2-4)

La letra recuerda las palabras de Dios a Moisés cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente. Están en sintonía con nuestra primera lectura, en que Dios hace recordar como liberó el pueblo de esclavitud y el gran honor que les tiene previsto: “Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada”.

Encontramos las mismas motivaciones en el Evangelio: “Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor.”

Nos encontramos con un Dios que se muestra compasivo y preocupado por el bien de su pueblo, más interesado en salvar que en castigar. Se ilusiona con un sueño para con nosotros, que seamos un pueblo digno y honorable, una nación consagrada, personas sanas y buenas, con vida en abundancia.

Jesús es especial por ser el Hijo encarnado de Dios, enviado al mundo como salvador, que se presenta como el Buen Pastor. Pero no quiere estar solo para cambiar las cosas: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembradores que envíen trabajadores para la cosecha.” Dios busca trabajadores: sembradores, cosechadores y pastores. Estamos implicados todos en esta oración que Jesús aconseja.

La figura del pastor está ligada en primer lugar al poder político. Moisés, que se enfrentó con el faraón para acabar con la opresión, fue primero un pastor de ovejas, durante 40 años, antes de experimentar la llamada de Dios. El rey David, también fue un pastor como niño y joven, cuando fue elegido por Dios para consolidar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Más tarde cuando sus descendientes, los reyes de Israel, cometieron abusos y fidelidades, Dios los acusó en estos términos:

“Pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida –oráculo del Señor–Porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor; porque mis pastores no cuidan a mis ovejas; porque ellos se apacientan a sí mismos, y no a mis ovejas; (Ezequiel 34,7-8). Después prometió: “¡Aquí estoy yo! Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él.” (Ez 34,11). Algo similar encontramos en el Profeta Jeremías 3:15: “Después les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con ciencia y prudencia.”

San Mateo tenía en mente estas palabras cuando describió al pueblo como “ovejas sin pastor”, y el Santo Papa Juan Pablo II se inspiró en ellos para escribir su exhortación apostólica: “Pastoes dabo vobis”, sobre los sacerdotes.

Espero que se den cuenta, hermanos, que la búsqueda de “trabajadores para la cosecha” y de “buenos pastores” para el pueblo, no se aplica solamente a los sacerdotes, sino a todos los servidores del pueblo.

En primer lugar, los padres de familia, deben ser buenos pastores que cuidan a sus hijos con cariño y amor, sin abusos y violencias.

Las autoridades civiles, desde el más humilde funcionario de la sub alcaldía hasta el presidente del gobierno nacional, también deben ser buenos pastores dedicados al cuidado de la gente, especialmente a los enfermos, discapacitados y otros que no pueden cuidar de sí mismo.

Naturalmente, quienes colaboran en la educación de los niños y jóvenes en los colegios y en los hogares, o de los enfermos en clínicas y hospitales deben ser buenos pastores, y a la vez trabajadores en la viña para cosechar buenas personas, hijos e hijas de Dios, dignas y capaces de contribuir al bien de la sociedad. No sorprende que muchos de los que se han dedicado a estos servicios hayan sido hermanos y hermanas religiosos, en algunos casos de congregaciones fundadas para este fin. Su motivación no es el sueldo del mercenario sino la caridad de Cristo, Buen Pastor, que los apremia.

Por supuesto, los pastores en la Iglesia, que son llamados y elegidos por Dios para cuidar a su pueblo en nombre de Cristo, el Buen Pastor, deben esforzarse para ser los mejores pastores de todos, ya que sus ovejas incluyen todos estos otros pastores: maestros y enfermeras, presidentes y gobernadores, padres de familia, como también los pequeños, los enfermos y los pobres.

Con esta comprensión, hermanas y hermanos, roguemos al dueño del campo para que envíe trabajadores a su cosecha.

Yo soy el que Soy, Yo soy tu Dios (2).