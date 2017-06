Como Iglesia de Bolivia estamos llamados a no desentendernos del otro

Iglesia Viva 19.06.17//Mons. Aurelio Pesoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana celebró la eucaristía de este domingo desde la Basílica Menor de San Francisco en La Paz, en la oportunidad expresó que la Iglesia no es indiferente ante los acontecimientos tristes y dolorosos que suceden en nuestro país, los abusos y muerte de menores, los feminicidios, la corrupción, la falta de justicia, la confrontación y la inseguridad ciudadana.

LLAMADOS PARA LA MISIÓN

Domingo 18 de junio de 2017

Mientras el pueblo de Israel camina por el desierto hacia la tierra prometida, tierra de felicidad, de libertad y de paz, parece tan difícil de alcanzar. Es un camino difícil, fatigoso y cargado de peligros, pero durante todo el recorrido la presencia de Dios no les falta. El Señor acompaña a su pueblo por todo el tiempo que dura su peregrinar, lo protege, lo guía; escucha su clamor y les perdona su infidelidad.

El éxodo de los hebreos de Egipto, es la historia de un pueblo pero también; es la historia de todos y de cada uno, pues cada uno de nosotros realiza su propio éxodo y se pone en camino hacia una meta:hacia una esperanza que no defraude. Si recorremos la historia personal es una historia que ha perseguido objetivos, que ha enfrentado fatigas y desilusiones y que, seguramente en ciertas situaciones ha tenido la tentación de rendirse frente a las dificultades y a los temores.

Es una historia antigua que se repite, el hombre no está solo porque lo sostiene el amor de Dios que es Padre presente y providente. De esta presencia atenta, misericordiosa y generosa del Padre, nos habla hoy el pasaje del libro del Éxodo que recuerda las palabras con las que Moisés se dirige al pueblo exhortándolo: Ahora, pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, … serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La alianza hará de Israel propiedad personal y sagrada de Yahvé, un pueblo consagrado y santo, como es santo su Dios. También un pueblo de sacerdote, lo sagrado dice relación inmediata al culto.

La promesa tendrá su plena realización en el Israel espiritual, la IGLESIA, en la cual los fieles serán llamados santos y unidos a Cristo sacerdote, ofrecerán a Dios un sacrificio de alabanza En todas las épocas, y también en la nuestra, Dios, en la persona del Hijo camina con los hombres; lo ha hecho de modo visible, cuando se encarnó en el seno de María de Nazaret, Él que compartió nuestra historia, atravesó nuestros desiertos, sufrió el hambre con los últimos, y la sed y el cansancio.

Dios quiere salvar a todo y conducirlos al conocimiento de la verdad (1Tim. 2, 4), pero no quiere hacerlo sin nosotros aunque a veces pareciera que no encuentra suficiente colaboración de parte nuestra en su obra.

Él mismo Señor nos elige como colaboradores y nos da plena responsabilidad. Es un privilegio increíble, decía San Agustín: El que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Somos por lo tanto responsables de nosotros mismos. Esto no nos sorprende, pero en realidad tal proceso se debe extender, por tanto somos responsable también de los otros y ellos no se salvan sin nosotros.

Como Iglesia que peregrina en Bolivia estamos llamados a no desentendernos del otro, no quedar indiferentes ante los acontecimientos tristes y dolorosos que suceden en nuestro país, los abusos y las muertes de menores, los feminicidios, la corrupción, la falta de justicia, la confrontación y la inseguridad ciudadana.

Cristo con la misión que nos encomienda nos capacita para crear relaciones serenas con los demás. El misionero debe ser una persona que promueve la cultura del acercamiento y el dialogo sereno, la reconciliación, el perdón que promueve la dignidad de toda la persona, creada a imagen y semejanza de Dios y reconciliada por Jesucristo.

El fundamento de nuestra misión es la constatación de la situación de la gente por parte de Jesús. Al ver Jesús el sufrimiento de multitudes maltratadas y abatidas sintió compasión de ellos (Mt 9,36). La misericordia es el fundamento de la misión.

Al ver hoy con Jesús el sufrimiento de los hermanos maltratados en el mundo podremos también constatar la necesidad de obreros del reino que den credibilidad a la Iglesia por su fidelidad al Evangelio y su orientación hacia los marginados, así como la necesidad de líderes políticos con verdadera autoridad ética que orienten el rumbo de los pueblos por los senderos de la paz, de la justicia y de la fraternidad.

En este tiempo de preparación al V Congreso Misionero Americano, los cristianos católicos hemos de esforzarnos para que esta herencia recibida se haga parte en nuestra vida cotidiana, el instrumento de preparación nos recuerda: No puede haber una nueva etapa evangelizadora, ni profetismo y testimonio en ella, sin tener como centro a Jesucristo que nos revela el plan de Dios y la dignidad del hombre #172.

Los cristianos estamos llamados a vivir el profetismo y el testimonio de la fe desde una iglesia que se concibe como pueblo de Dios con diferentes carismas y ministerios. En esta Iglesia el ministerio ordenado está al servicio de la comunidad y no al contrario, superando así la concepción trasnochada de una Iglesia identificada principalmente con la jerarquía: “Más que una institución orgánica y jerárquica, la Iglesia es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios” (EG 111). # 176

La sociedad tiene necesidad de testigos en todos los campos: artistas, científicos, trabajadores, especialistas, profesores, padres y madres, etc.(DA 496) somos testigos y misioneros en todos los ámbitos y ambientes de la vida social, en los variados areópagos de la vida pública de las naciones. #179.

Pero hoy debemos constatar la necesidad apremiante de obreros en la misión, especialmente de sacerdotes y personas de vida consagrada para la evangelización del mundo.

La escasez de sacerdotes es uno de los principales problemas eclesiales en nuestra iglesia boliviana. Por eso hemos de orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, pero también hemos de trabajar para hacer que la voz del Señor llamando a la misión se oiga en los corazones de los jóvenes con el fin de que su respuesta sea generosa y pueda aumentar el número de los que responden positivamente a la vocación sacerdotal y religiosa, la vocación a ejercer con Jesús y como Iglesia organizada la misión de predicar el Reinado de Dios y de actuar según las instrucciones del Señor Jesús.

Así sea.