La dimensión trinitaria de nuestra existencia

Iglesia Viva 12.6.2017. Como una gran riqueza que podemos aprovechar nos presenta el mensaje de la Fiesta de la Santísima Trinidad, Mons. Jesús Pérez, Arzobispo Emérito de Sucre, en su mensaje dominical en sintonía con la liturgia de este domingo.

“… hoy a la luz de la Palabra de Dios se nos brinda una oportunidad para tomar conciencia de la dimensión trinitaria de nuestra vida cristiana. Esta gran verdad de fe –sin la aceptación de ella nadie es cristiano- soporta el gran peligro de ver a la Santísima Trinidad como un misterio inescrutable. En efecto lo es. Pero Jesús quiso revelarnos un misterio de vida, y no un enigma religioso para que lo descifremos como un jeroglífico, crucigrama o rompecabezas. Esto no conduciría a nada”, asegura Mons. Jesús Pérez.

LA DIMENSIÓN TRINITARIA

Acabado el tiempo pascual con la solemnidad de Pentecostés, la liturgia nos invita a celebrar hoy la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Alabamos, glorificamos y bendecimos a Jesucristo que nos ha revelado, sin merecerlo, el gran misterio de Dios en quien hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno, no hay más que un solo Dios, pero en este Dios que se nos ha manifestado en plenitud a todos los que creen en Cristo, ha querido en el tiempo que creyó conveniente, manifestarse a través de su Hijo, Jesús. Podría decir que esta fiesta de hoy no sería necesaria, porque a lo largo de todos los días del año, en nuestras oraciones litúrgicas, siempre nos dirigimos y celebramos a Dios uno y trino. Pero no en vano celebramos este gran misterio pues quiere afianzarnos en el ser y accionar de Dios que actúa conjuntamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo.

La persona intuye espontáneamente una presencia invisible, pero notable. Alguien a quien no ve, pero que está presente como interlocutor en permanente diálogo vital. Se ha podido constatar, que ninguna cultura primitiva haya sido atea. El ateísmo es un fenómeno de estos últimos siglos. La persona envalentonada por sus progresos técnicos, declara innecesaria la fe y la confianza en Dios. En muchos casos esta actitud es una auto latría, una especie de adoración de sí mismo, de auto endiosamiento. Por esta especie de instinto religioso las personas han imaginado a Dios de diversas formas. Tanto los filósofos, los místicos, hombres simples al margen de la revelación divina han tratado de bucear en el conocimiento del Autor y Arquitecto del universo.

La palabra de Dios que se nos regala en esta fiesta, nos relata un retrato vivo del Dios trinitario, pero no a partir de definiciones filosóficas o lógicas, sino de sus actuaciones, tal como se nos describe a lo largo de toda la Biblia. Por ello, hoy a la luz de la Palabra de Dios se nos brinda una oportunidad para tomar conciencia de la dimensión trinitaria de nuestra vida cristiana. Esta gran verdad de fe –sin la aceptación de ella nadie es cristiano- es el gran peligro de ver a la Santísima Trinidad como un misterio inescrutable. En efecto lo es. Pero Jesús quiso revelarnos un misterio de vida, y no un enigma religioso para que lo descifremos como un jeroglífico, crucigrama o rompecabezas. Esto no conduciría a nada.

El misterio de la Trinidad es el misterio del amor de Dios al mundo, “tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para quien cree en él no se pierda…” El amor de Dios nos asoma al misterio. Dios se da a sí mismo, al darnos a su Hijo. Jesús nos dice; “El Padre y yo somos una sola cosa”. Cuando comulgamos, por ejemplo, recibimos la plenitud de la divinidad que habita en Cristo corporalmente. Esa comunión de Dios con el mundo no es para la condenación y el juicio, sino para la salvación y la vida. Para aprovechar ese don de salvación basta creer. Como en el amor es necesario creer en quien nos ama para recibir su don Y el que no cree se cierra, se margina a la corriente del intercambio amistoso con Dios que es amor.

Sucre, 11 de junio de 2017.

Fray Jesús Pérez Rodríguez, O.F.M.

Arzobispo emérito de Sucre.