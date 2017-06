Homilía de Pentecostés y Bendicion a los Maestros por Mons. Jesús Juárez, Arzobispo de Sucre

Iglesia Viva 06.06.17//Vicaría Pastoral de la Arquidiócesis de Sucre//“ABRAMOS LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA IGLESIA PARA QUE ENTRE EL VIENTO, EL FUEGO RENOVADOR DEL ESPÍRITU SANTO¨

EL Señor cumple su promesa enviando su Espíritu Santo, para que nos conduzca a la verdad plena, la conozcamos y la pongamos en práctica y por eso Jesús dijo: ¨No los dejo huérfanos, debo volver al padre de donde Salí y porque vuelvo al padre? Porque debo enviarles a esa tercera persona de la Santísima Trinidad que nace del amor del Padre que se llama Espíritu Santo, con la que nos recuerda la misión y tarea que debemos realizar para hacer realidad lo que Jesús dijo: ¨Sean Santos como el Padre Celestial es Santo¨ y para recorrer este camino de santidad necesitamos el don del Espíritu Santo. Hemos estado 40 días recordando esa convivencia de Jesús con sus discípulos y sube al Padre, el apóstol Juan no los dice en su Evangelio: ¨Conviene que yo me vaya, voy a prepararles un lugar para que donde este yo estén también mis seguidores¨ y Jesús va al Padre va a donde nosotros llamamos ¨Cielo¨.

San Agustín nos dice: Señor nos has creado para ti y nuestro corazón está en ti hasta que descansemos en ti ¨ y por eso la muerte no es el final sino el comienzo de la vida que nunca se termina, por eso no debemos tener miedo a la muerte porque estamos acompañados por el espíritu, que como decimos en el Credo es Señor y dador de vida.

El Cirio Pascual nos recuerda a Cristo Luz del mundo ahora esa luz va a desaparecer pero va a continuar brillando en cada uno de nosotros porque Jesús dijo: ¨Ustedes deben ser luz para el mundo¨ entonces la luz se apaga y esa luz que ha estado brillando 50 días ahora debe que brillar en mí y yo toda mi vida debo ser la luz de Cristo para vencer la oscuridad, las tinieblas, los miedos, las perplejidades todas las cosas que no nos deja caminar. Entonces la luz desaparece y entra en acción el espíritu santo porque este tiempo es el tiempo del espíritu y tenemos que pedir que el espíritu santo nos conceda como iglesia chuquisaqueña el don, el regalo, de un nuevo pentecostés que renueve la iglesia, recordemos esa frase tan bonita del Papa bueno San Juan XXIII cuando tuvo esa intuición y dijo: abramos las puertas y ventanas de la iglesia para que entre el viento, el fuego renovador del Espíritu Santo, como hemos escuchamos en la primera lectura entra el espíritu a la iglesia y renueva la iglesia, en relación a si misma y al mundo con ese maravilloso concilio vaticano.

Y si nosotros queremos recordar bien la fiesta de pentecostés tenemos que leer el capítulo 11 del profeta Isaías, donde promete su espíritu que brotara como un retoño nuevo de este árbol que ha sido talado para que salgan cosas nuevas y entonces ellos recuerdan 3 grandes figuras que nosotros conocemos: al Rey David, lleno de fortaleza de valentía para unir al reino que Yhave le había encomendado, encontramos al gran Salomón con su sabiduría, con su prudencia y ciencia para resolver todos los conflictos y juicios que se le presentaban diariamente y sobre todo ese espíritu, ese temor de Dios que tuvieron Moisés y los sacerdotes que lo acompañaban y en el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Gálatas donde nos habla del don, del fruto del espíritu Santo, nos habla de esa Paz, de esa alegría, esa mansedumbre de este dominio de nosotros mismos, estos son los 7 dones que recibimos en la confirmación¨.

A todos los Maestros muchas felicidades y adelante en su vocación de maestros educadores! Iluminados por el espíritu del Señor resucitado y la protección de María nuestra Madre, educadora de la fe y pedagoga del Evangelio, estrella de la evangelización siempre renovada nos anime en el desafío de ser una iglesia misionera en salida y nos ayude a sumir con valentía el compromiso de participar corresponsablemente en la preparación y realización del VII Congreso Nacional Misionero, con sede en Sucre el mes de octubre.