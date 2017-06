Una torre de Babel en Bolivia

Iglesia Viva 5.6.2017. Lo denunció Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, a tiempo de resaltar la Solemnidad de Pentecostés, en la celebración litúrgica de este domingo, desde la Catedral San Lorenzo de la ciudad de Santa Cruz.

Pentecostés es lo contrario de la Torre de Babel. Allá vimos una humanidad dividida por la soberbia y la arrogancia. Esto lo confirma la historia. Me pregunto si también lo que vivimos en nuestro país no tiene un cierto parecido con la torre de Babel. Vivimos hechos preocupantes de disgregación social, entre ellos aumento de la violencia física, psicológica y sexual, como los linchamientos y feminicidios, la confrontación como medio para solucionar problemas, el diálogo no se realiza en base a la racionalidad, sino que ha decaído como instrumento de medir fuerzas. Esto lejos de superar los problemas los agudiza y empeora. El Espíritu de Pentecostés nos otorga luces para superar esta situación, desde los valores de igualdad en dignidad, del valor de la vida desde su concepción hasta su conclusión natural, desde la honestidad, la justicia y la solidaridad.

Los cristianos tenemos el desafío de ser constructores de la paz en nuestro país, guiados por el Espíritu Santo.

Guiados por ese mismo espíritu los cristianos nos hemos unido en la semana de oración por la unidad que concluye hoy. Hemos reflexionado y orado por la unidad.

Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén.