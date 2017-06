Llamados a redescubrir el Espíritu Santo

Iglesia Viva 5.6.2017. El Espíritu Santo no es algo abstracto y lejano es algo muy real que da consistencia a lo que más apreciamos en la vida, asegura el Mensaje de Mons. Jesús Pérez, Arzobispo Emérito de Sucre, en esta semana.

EL REDESCUBRIMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO

Los cristianos celebramos hoy la solemnidad del Espíritu Santo, Pentecostés. Este gran acontecimiento sucede a los cincuenta días de la Resurrección de Jesús, quien prometió a sus discípulos que les enviaría la fuerza de lo alto. Desde el día de la Ascensión, los discípulos permanecieron juntos en oración de acuerdo a lo que Jesús les pidió. Pentecostés viene a ser la culminación de la Pascua. Llaman a esta fiesta de Pentecostés la” Pascua granada”. Por ello. Se habla de tres pascuas: Pascua de Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés. Ojalá que el Santo Espíritu nos haga sentir los frutos de su presencia amorosa.

El Papa Pio doce por los años cincuenta del siglo pasado hablaba del Espíritu Santo, diciendo que era el “gran desconocido” para muchos. Pero Él no ha estado ausente en la Iglesia y en cada cristiano que lo ha recibido en el sacramento del bautismo y, especialmente, en la confirmación. Todo el que vive en gracia de Dios tiene la presencia del Espíritu. A partir del Vaticano segundo, a Dios gracias, las cosas han ido cambiando para mejor. La catequesis sobre el Espíritu Santo es mucho más abundante, sobre todo en la preparación al sacramento de la confirmación. No obstante estos esfuerzos encomiables, son bastantes los cristianos que no quieren una formación más seria y más larga, Por ello, en parte, encontramos abundantes devociones laudables y llenas de buena voluntad, hacia la Virgen María en sus diversas advocaciones y a los santos. Pero, ¿por qué tantos templos dedicados a La Virgen y a los santos y tan pocos al Espíritu Santo? ¿Por qué se invoca tan raramente al Espíritu Santo? ¿Por qué tan poco respeto a nuestro cuerpo de quien san Pablo dice, que es templo del Espíritu Santo?

El Espíritu es el gran regalo de Jesús en el día de Resurrección y en Pentecostés, junto a la potestad de perdonar los pecados: “Como el Padre me envió a mí, así los envió yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen los pecados, serán perdonados, y a quienes se los retengan, les será retenidos” (Juan 20,-23). El Espíritu significa casi siempre presencia y acción de Dios. Por ello, es muy importante tener una correcta noción del valor y la importancia de lo espiritual en la persona, para poder apreciar la inmensa grandeza del misterio de Pentecostés. El Espíritu es la fuente de la vida de gracia. El ser viviente se distingue del cadáver porque tiene aliento cálido, soplo vital, mientras el cuerpo respira, hay certeza de vida.

El Espíritu no es la antimateria. El Papa Juan Pablo, en la Familiaris Consortio, n. 11, llama “Espíritus encarnados” a los seres humanos. No conviene exagerar las distancias entre los dos elementos constitutivos de la persona, cuerpo y espíritu. Cuando los amigos se funden en un estrecho abrazo, ¿Dónde termina el cuerpo y dónde comienza el espíritu? Cada fibra corporal vibra con la fuerza del espíritu y la pujanza de la amistad se expresa y realimenta en el gesto corporal. El espíritu es más sólido que la materia. Es el espíritu el que da valor, fortaleza y transcendencia a las realidades materiales. Hemos de dar gracias por el don del Espíritu Santo y alegrarnos por el redescubrimiento del Espíritu Santo en la Iglesia. Vivimos la hora del Espíritu. A Dios gracias, abundan los carismas que enriquecen a la Iglesia por la acción del Espíritu Santo.

Sucre, 4 de junio de 2017.

Fray Jesús Pérez Rodríguez, O.F.M.

Arzobispo emérito de Sucre.