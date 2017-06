La Iglesia no es obra humana sino divina

Iglesia Viva 5.6.2017. Así lo explicó Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, a tiempo de resaltar la solemnidad de Pentecostés como el nacimiento de la Iglesia, edificada e impulsada por el Espíritu Santo. “No somos Iglesia si no salimos al encuentro de los más alejados”, aseguró Mons. Gualberti.

Queridos hermanos, hoy, Solemnidad de Pentecostés, con alegría celebramos la venida del Espíritu Santo. Desde ese día el Espíritu acompaña la marcha de la Iglesia y la historia del mundo.

La Iglesia naciente se presenta como una comunidad viva y unida. La Iglesia no es obra de los hombres, sino de Dios. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es plenitud. El milagro no es hablar muchas lenguas, sino el que todos puedan escuchar a los discípulos en su propio idioma.

En Pentecostés, la Iglesia nace misionera, los discípulos salen de su encierro para anunciar a todas las gentes la Buena Noticia, ya es una comunidad en salida, es su razón de ser y su vocación.

No somos cristianos, ni Iglesia de Jesucristo si somos comunidades encerradas. Debemos salir a anunciar a la Buena Noticia. La gente que presencia este acontecimiento pronto pasa del asombro a acoger la Buena Noticia. Desde sus orígenes, el nuevo pueblo de Dios adquiere ese carácter de universalidad. La fe en Jesucristo no crea uniformidad, sino unidad en la diversidad.

San Pablo expresa estas características cuando asegura que hay diversidad de dones, pero un solo cuerpo.