Visita de la Presidencia del CELAM a la Santa Sede 2017. Segundo día

Iglesia Viva 31.05. 17//Los miembros de la Presidencia del CELAM, en visita al Santo Padre y a los Dicasterios de la Santa Sede, se dispusieron a iniciar su segunda jornada con la oración matutina y la celebración de la Eucaristía. El programa de este día por la mañana estuvo marcado por la vista a la Congregación para el Clero, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y el encuentro con el Secretario de Estado. Por la tarde se tuvo la visita a la Congregación para la Evangelización de los pueblos.

Congregación para el Clero

A las 9:00 de la mañana, la Presidencia del CELAM se reunió en la Sede de la Congregación para el Clero con su Prefecto, el Cardenal Beniamino Stella y con Monseñor Jorge Patrón, Secretario para los Seminarios.

El Cardenal Rubén Salazar informó sobre la realización de la XXXVI Asamblea General Ordinaria (San Salvador, mayo /2017), a propósito de lo cual se destacó en la reunión la designación cardenalicia de Monseñor Gregorio Rosa Chávez. El Cardenal Salazar, hizo luego entrega al Cardenal Stella del último número de la Revista Medellín, que contiene algunos comentarios sobre la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis que, con la aprobación del Papa Francisco, fue publicada el 8 de diciembre de 2016.

Monseñor Juan Espinoza hizo énfasis en los pilares que presenta la nueva Ratio para la formación de los presbíteros, la cual debe ser “única, integral, comunitaria y misionera”; el CELAM está promoviendo el estudio y aplicación de este nuevo documento normativo, ya organizó un curso en México, y un encuentro similar se está preparando para el mes de diciembre en Paraguay. El Cardenal Beniamino Stella compartió su constante esfuerzo por recomendar a los episcopados latinoamericanos, incluso con Haití y las Antillas anglófonas, una creciente vinculación con el CELAM y con CEBITEPAL, así como su esfuerzo por apoyar la difusión de criterios de formación unificados con la presencia de Monseñor Jorge Patrón.

Otro tema que se trató fue la necesidad de acompañar a los ministros ordenados que aunque han sido exonerados de sus compromisos sacerdotales, requieren una presencia cercana por parte de su respectivo Obispo diocesano. También se dialogó sobre el Diaconado permanente. Se sugirió revisar y singularizar el rito de ordenación. Finalmente, se habló de la formación misionera de los seminaristas, para lo cual se está elaborando un nuevo Manual de Misionología para Seminarios por parte del CELAM.

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica

A las 11:00 de la mañana, los miembros de la Presidencia del CELAM visitaron la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, donde fueron atendidos por las Hermanas Daniela Leggio y Carmen Rosa, quienes dieron un saludo en nombre del Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación, quien no se encuentra en la ciudad.

Después del saludo del Cardenal Salazar, Monseñor Espinoza presentó la experiencia del trabajo conjunto que se viene haciendo en América Latina y El Caribe entre la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas-CLAR y el CELAM. Actualmente se está preparando de manera conjunta un Congreso para celebrar los 50 años de la Conferencia de Medellín. El Cardenal Lacunza preguntó sobre el proceso de revisión del texto de Mutuae relationes y la Hermana Daniela respondió que se está avanzando en el proceso pero que las dificultades mayores se dan en la práctica, de religiosos que ignoran la realidad de la vida diocesana, y de Obispos que desconocen la identidad de la vida consagrada. Importante, en este sentido, implementar la nueva Ratio y formar a los seminaristas al respecto. Finalmente, las religiosas de la Congregación entregaron dos subsidios que dan pistas sobre por dónde va la renovación en la vida religiosa.: Para vino nuevo, odres nuevos, sobre la vida consagrada a los cincuenta años de la Lumen Gentium y Perfectae Caritatis. El segundo se titula Líneas orientativas para la gestión de los bienes en los Institutos de vida consagrada y en las Sociedades de vida apostólica, que se refiere específicamente a la necesaria transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y colaboración con la Iglesia local.

Encuentro con el Secretario de Estado

A las 12:30 de la tarde, la Presidencia del CELAM se encontró con el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin y en un agradable ambiente de fraternidad se compartieron las perspectivas sobre diversos aspectos de la realidad latinoamericana. El Cardenal Salazar dio un informe sobre la realidad del CELAM, sobre las realizaciones de este bienio y los proyectos para el final de este cuatrienio e hizo entrega de las últimas publicaciones. También compartió sobre la reciente celebración de la Asamblea en San Salvador.

Congregación para la Evangelización de los Pueblos

A las 16:30 de ese mismo día martes, los miembros de la Presidencia del CELAM se presentaron en la Sede de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, donde fueron recibidos por Monseñor Rugambwa Protase, Arzobispo – Obispo emérito de Kigoma, Subsecretario adjunto con encargo de Presidente de las Obras Misionales Pontificias y por los Padres Erwin Balagapo y Michal Siwek. El Prefecto y el Secretario se excusaron por estar fuera de Italia.

El Cardenal Salazar dio la palabra a Monseñor Espinoza, quien expresó un sentido agradecimiento por la visita del Cardenal Fernando Filone, Prefecto de este Dicasterio, a la Sede del CELAM durante su viaje a Bogotá el año pasado. Durante dicha visita, el Cardenal Filone invitó a la Iglesia Latinoamericana a ampliar el horizonte misionero. En tal sentido, la Presidencia del CELAM quiere manifestar que en América Latina y El Caribe se continúa trabajando en implementar la Misión Continental, con la conciencia de que dicha misión no está circunscrita a América Latina y El Caribe sino que debe ir más allá, concretando la misión ad gentes. El Cardenal Salazar añadió que la dimensión misionera ha crecido en los últimos años, pues Aparecida, una pequeña ciudad brasileña donde hace 300 años surgió la advocación de la Virgen de Aparecida, fue sede de la Quinta Conferencia y dio nombre al Documento cuyo tema fue, de hecho, “discípulos misioneros”; por eso, en todas las diócesis, cada uno según las posibilidades, está llamado a incentivar la dimensión misionera. Ello incluye grandes esfuerzos por enviar misioneros en Asia, África y en otras áreas de la misma América. Monseñor Collazzi subrayó el significado de haber eliminado la conjunción “y” entre los dos sustantivos, porque no se puede ser lo uno sin lo otro. Monseñor Espinoza recordó que el Cardenal Filone se manifestó “escandalizado de ver en América Latina esta desigualdad social, pero aún más al contemplar una desigualdad eclesial, porque hay diócesis con tantos recursos y otras tan pobres, que no tienen recursos ni materiales ni humanos”. También señaló que el área de la región amazónica es un gran puesto para hacer la misión ad gentes, con circunscripciones eclesiásticas sumamente necesitadas en el campo pastoral y en el campo social. De hecho, recientemente se creó la REPAM para promover la protección de las tierras y del ecosistema. Por otro lado, Monseñor Espinoza planteó que en el quehacer académico del Cebitepal se tiene el proyecto de crear un Ciclo de Licenciatura o de Estudios de profundización en teología misionera y solicitó un contacto en la Universidad Urbaniana para estudiar la posibilidad de hacer intercambio de profesores y alumnos. También resaltó cómo se siguen realizando los Congresos Misioneros Latinoamericanos que ahora se denominan CAM. El Cardenal Salazar señaló que en un país como Colombia, más de la mitad de su geografía puede considerarse tierra de misión. Finalmente, el Padre Leonidas Ortiz señaló que, tras diez años de tratar de implementar el proyecto de Aparecida, motivando misioneramente a cada uno de los sacerdotes y miembros de la Iglesia, la Jornada Mundial de la Juventud aparece como un espacio ideal para que los jóvenes se impregnen de este espíritu y se lancen como discípulos misioneros.

Monseñor Rugambwa agradeció en nombre del Cardenal Filone el que el CELAM haga explícita la naturaleza de la Iglesia, la misionariedad continua y permanente de toda la Iglesia, no sólo de religiosos y ordenados sino también de los laicos, como lo señala la Evangelii Gaudium, que puede ser considerado el último documento misionero. Misionariedad es salir, ver, actuar. Y la tarea de la Congregación es también promover la cooperación misionera pues, por ejemplo en América latina, aún existen unos cincuenta Vicariatos Apostólicos, sin contar algunas Diócesis que reciben el mismo apoyo que las circunscripciones misioneras. En relación con el centro misionero, Monseñor Rugambwa subrayó la importancia de que existan lugares y medios por los que los fieles puedan ser formados en el espíritu y con los criterios de la misionariedad universal de la Iglesia. Para responder a la pregunta de Monseñor Espinoza, sugirió contactar al Decano de Misionología de la Universidad Urbaniana. Finalmente, impulsó a seguir trabajando en la dimensión misionera, apoyando las Oficinas nacionales o las comisiones diocesanas de Infancia Misionera.

Siendo las 17:15 se dio por terminada la reunión y la segunda jornada de encuentro con los Dicasterios romanos.