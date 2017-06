Visita de la Presidencia del CELAM a la Santa Sede 2017. Quinto día

Iglesia Viva 31.05.17//CELAM//Quinto día, viernes 26 de Mayo de 2017 La conclusión de la visita de la Presidencia del CELAM a la Santa Sede, se coronó con el esperado Encuentro con el Papa Francisco. La jornada se inició con un momento de recogimiento y la celebración de la Eucaristía, presidida por Mons. Francisco Niño Súa, en la que oramos especialmente por el Sucesor de Pedro. Como acto previo al Encuentro con el Papa, se programó una visita a la Rota Romana y por la tarde una pequeña rueda de prensa conclusiva.

VISITA A LA ROTA ROMANA

A las 8:30 de la mañana, la Presidencia del CELAM fue recibida en la Sede de la Rota Romana por Mons. Pio Vito Pinto, Mons. Pietro Milite, Mons. Alejandro Arellano Cedillo y Don Pierangelo Pietracatella.

Después de compartir un frugal desayuno, gentileza del Tribunal de la Rota Romana, Monseñor Pinto invitó a comenzar el diálogo a partir de la propuesta del “Curso sobre matrimonio y familia a la luz de la encíclica Amoris Laetitia”, que a solicitud del Papa, se brindará en distintos contextos geográficos de América Latina y el Caribe: Perú, 24-25 de julio; Colombia, 31 de julio y 1 de agosto; Cuba 3 y 4; Costa Rica 7 y 8; Honduras 10 y 11 de agosto.

En realidad, se trata de actualizar la enseñanza teológica del Papa Francisco, profundizando en la dinámica del discernimiento a la luz de los capítulos 6 y 8 del mencionado documento pontificio. De allí surge la necesidad de instaurar un verdadero catecumenado matrimonial, cuya duración va de un año a tres meses; menos, resultaría insuficiente. En el recorrido por distintos países se han encontrado experiencias significativas en lo relacionado con los procesos de preparación al matrimonio; interesante al respecto, la elaboración de un expediente que tiene menos casillas para llenar y más espacios abiertos donde el párroco puede expresar su parecer (pues ojalá se haga como prescrito, que sea el párroco que acompañe este proceso).

Pero además, manifestó Monseñor Pinto, la reforma es más que el proceso matrimonial. Y aunque algunos querían un nuevo tratado matrimonial, se ha logrado proponer una especie de “catecumenado posconsentimiento”, una especie de diario donde los contrayentes casi cotidianamente examinan su opción matrimonial, dando una continuidad más vital que jurídica al consentimiento. El texto del curso estará listo antes del 10 de junio para que pueda ser multicopiado a nivel local. Monseñor Espinoza solicitó que la información precisa sea transmitida al CELAM para poder publicitar los cursos con anticipación.

A continuación, Monseñor Pinto continuó explicando algunos de los puntos más problemáticos de la nueva praxis del “Proceso más breve”, propuesto por el Papa Francisco y entendido según los criterios dados por el mismo Pontífice para entender la mens del legislador. Dentro de ello resalta cómo, aunque la ausencia de fé en sí misma no constituye un capítulo de nulidad, la fe sí es la puerta del conocimiento y su ausencia puede conducir a una exclusión o a una inducción del consentimiento que afectaría el bonus sacramentum. Es importante señalar también la fragilidad, incapacidad o defecto de discreción o de libertad interna, que constituye el fundamento de la inmensa mayoría de las causas. Igualmente, la dificultad de muchos para entender que la delegación del Obispo de su potestad Judicial no es automática y sí debe ser defendido el derecho a crear su Tribunal “informando” a la Signatura, y si no tiene personal capacitado, que se vincule con la diócesis vecina, y si ni aún así lo logra, debe crear un Tribunal interdiocesano o apelar al metropolitano. Cundo el Obispo no pueda ejercer directamente esta potestad, debe pasar al proceso ordinario, que ya de por sí es breve.

El encuentro finalizó hacia las 9:45 de la mañana en un ambiente de gran cordialidad y con gran expectativa por los cursos que se realizarán próximamente.

ENCUENTRO CON EL PAPA FRANCISCO

Los miembros de la Presidencia del CELAM fueron recibidos en audiencia, el viernes 26 de mayo de 2017, a las 12:00 horas, por el Papa Francisco, quien los acogió en su biblioteca privada, con gran amabilidad, sencillez, alegría e interés.

El Cardenal Rubén Salazar, Presidente del CELAM, agradeció al Papa el mensaje que había enviado con motivo de la XXXVI Asamblea General Ordinaria celebrada en San Salvador, en la cual se hacía memoria de los primeros diez años de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reunida en Aparecida. Comentó que ese mensaje se había difundido ampliamente por todos los medios; gustó mucho y la lectura sirvió de reflexión, oración y orientación de todo el trabajo de dicha Asamblea. El Papa recibió el agradecimiento con atención y comentó que ese mensaje era necesario, pues, se celebraban 300 años del hallazgo de la imagen de Aparecida, los 10 Años de la Conferencia, motivos para el tema sobraban.

El Cardenal Salazar le manifestó al Santo Padre que dentro de esta Asamblea del CELAM, que tuvo un carácter informativo y proyectivo, se reflexionó sobre la “conversión pastoral”. Señaló el Papa que la conversión no es fácil, pues el Demonio, golpea y distrae a los pastores, para que estos, abandonen y descuiden a sus ovejas… por eso la conversión pastoral es la conversión de los pastores. El Papa comentó también que los Obispos están llamados a convertirse, para lo que es necesario: orar, meditar la Palabra de Dios y estar cerca, muy cerca de la gente. El Papa señaló, igualmente, que los cambios son lentos y se requiere perseverancia.

El Cardenal Rubén Salazar también comentó que se iba avanzando en el tema de la Construcción de la Nueva Sede del Centro de Formación y de la Sede Administrativa. El Cardenal informó al Santo Padre que se había hecho un concurso para el diseño arquitectónico con la finalidad de afinar y desarrollar el primer bosquejo que se le había presentado a Su Santidad. El Cardenal expresó que quizá ya muy pronto se podría contar con la Licencia de Urbanismo, quizá en su próxima visita a Colombia.

El Cardenal Rubén Salazar expresó al Papa que su visita a Colombia sería muy positiva, motivo de gran esperanza e impulso para que el proceso de paz y reconciliación pueda avanzar correctamente. Por su parte, el Cardenal José Luis Lacunza expresó que en esa visita los Obispos de la Coordinación General del CELAM tendrían la oportunidad de encontrarse con Él.

El Santo Padre mostró su preocupación por la problemática social y política que se está viviendo en países como Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. Ha aumentado el éxodo de personas buscando mejores condiciones económicas. En este contexto, el Cardenal Salazar le presentó al Papa la iniciativa que ya está en marcha de la “Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas”, conocida como Red CLAMOR, que tiene por objetivo articular el trabajo pastoral que realizan diversas organizaciones de la Iglesia Católica en América Latina y El Caribe para acoger, proteger, promover e integrar los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de tráfico y trata de personas. En esta Red participan las organizaciones de Iglesia que están dedicadas a la atención pastoral de los migrantes.

En el campo de la protección de los menores, aparte de haber sido uno de los temas tratados en la pasada Asamblea, el Departamento de Justicia y Solidaridad, junto con otros organismos de nivel continental, está promoviendo la Campaña “0 % violencia, 100% ternura”.

Mons. Juan Espinoza comentó que el CELAM recibe para labor pastoral un apoyo muy significativo de parte de las distintas agencias de cooperación, pero indicó que se requiere encontrar nuevas fuentes de financiación para impulsar los proyectos de evangelización.

Monseñor Espinoza informó también al Santo Padre sobre la marcha de la Misión Continental. En este año se están realizando los Encuentros Regionales de responsables nacionales de Misión, uniendo las Obras Misionales Pontificias e invitando a Vicarios de Pastoral y Presidentes de las Organizaciones Nacionales de Seminarios.

Se pide formalmente al Santo Padre que, en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, se invite a los jóvenes del continente americano a que sean los principales protagonistas de la Misión. Le pareció muy bien la iniciativa para la JMJ de 2019 en Panamá.

El Cardenal Salazar hizo entrega al Santo Padre un volumen de la última revista Medellín (no. 167) sobre la Nueva Ratio Institutionis Sacerdotalis y un ejemplar del nuevo Ordenamiento Económico para la acción pastoral del CELAM. El Papa recibió con interés estos documentos y comentó brevemente sobre cada uno de ellos. De igual manera, se le entregaron al Papa Francisco unos pequeños paquetes de café, que las Siervas de Cristo Sacerdote le habían enviado. El Santo Padre recibió con gusto estos presentes, y bromeó nuevamente, diciendo que no podía faltar el café, para tomarse un buen “tinto” de Colombia.

Para concluir esta información, queremos manifestar como Presidencia que la experiencia vivida en estos días nos permitió confirmar nuestra fe y expresar nuestra adhesión y fidelidad al Sucesor de Pedro, en la persona del Papa Francisco y en la persona de cada uno de sus inmediatos colaboradores, responsables de los distintos Dicasterios. Haber encontrado al Papa Francisco nos ha motivado a seguir con entusiasmo la misión encomendada con constancia en el trabajo y “aguante” en las dificultades. Igualmente, la visita a los distintos Dicasterios nos ha permitido informar sobre la labor pastoral del CELAM a favor del pueblo de Dios que peregrina en América Latina y El Caribe y a recibir algunas orientaciones y sugerencias para un trabajo pastoral más incisivo que nos permita lograr el cumplimiento del Objetivo General de nuestro Plan Global 2015-2019.