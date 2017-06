Visita de la Presidencia del CELAM a la Santa Sede 2017. Cuarto día

Iglesia Viva 31.05.17//CELAM//Cuarto día, 25 de mayo de 2017 En este día los Dicasterios de la Santa Sede suspenden sus labores debido a que en el Vaticano se celebra la Solemnidad de la Ascensión del Señor el día jueves. Sin embargo, los miembros de la Presidencia del CELAM aprovecharon la jornada para hacer una visita de cortesía e información a la sede de la Conferencia Episcopal Italiana y para tener un Encuentro con los rectores de los Pontificios Colegios para sacerdotes y seminaristas latinoamericanos que estudian en las Universidades Romanas.

ENCUENTRO CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL ITIALIANA (CEI)

A las 4.30 de la tarde, Monseñor Leonardo Di Mauro, director del “Servicio de Intervenciones Caritativas a favor del Tercer Mundo” de la Conferencia Episcopal Italiana, recibió en su sede a los miembros de la Presidencia del CELAM.

El Cardenal Rubén Salazar, Presidente del CELAM, agradeció a la Conferencia Episcopal Italiana el apoyo solidario que presta a los diferentes países de América Latina y El Caribe y especialmente al CELAM. Después, durante una hora se dialogó sobre los distintos aspectos que ha implicado el proceso de construcción del centro de Formación del CELAM y a las 5:30, después de un enriquecedor intercambio de pareceres, se terminó la reunión.

ENCUENTRO CON RECTORES DE COLEGIOS

A las 6:00 p.m., los miembros de la Presidencia del CELAM se encontraron con los Rectores en el Colegio Pio Latino, tras una breve oración dirigida por el Cardenal Salazar, se procedió a realizar una breve presentación: el P. Jaime Castellón, SJ, rector del Collegio Pio Latino Americano; el P. Armando Flóres Navarro, Rector del Pontificio Colegio Mexicano. El P. Geraldo dos Reis Maia, Rector del Collegio Pio Brasiliano; el P. Ángel Hernández, Rector y el P: Daniel Forconesi, Vicerrector del Colegio Sacerdotal Argentino; el P. Felipe de Jesús Villagómez, LC, Vicerrector del Pontificio Collegio Internacional Mater Ecclesiae, el P. Juan Carlos Ossandón, Rector del Colegio Altomonte y el P. Julio Diéguez, Rector del Colegio eclesiástico internacional Sedes Sapientiae.

El Cardenal Salazar explicó el contexto del encuentro y el cambio de modalidad, pues el año anterior la reunión se realizó junto con la reunión de los miembros del Cuerpo Diplomático. En esta oportunidad, el objetivo es escuchar a los señores rectores, y compartir muy fraternalmente. En efecto, cada uno de ellos dio una breve descripción de la realidad actual de su institución: Pio Latino, 70 estudiantes de 15 países y 50 diócesis, momento particularmente bueno, excelente rendimiento de los estudiantes; dificultades con los idiomas, pero en general, muy bien; queda la pregunta ¿cómo ser más proactivo para invitar a países que no vienen?; Colegio Mexicano: 120 estudiantes; es el Colegio nacional sacerdotal más grande en Roma; están actualizando estatutos y reglamentos; en la propuesta formativa se subrayan 4 ámbitos: responsabilidad personal, vida fraterna en comunidad, vida universitaria, romanitas; en todos ellos confluyen las 4 dimensiones; el colegio no es una residencia sino una comunidad sacerdotal; hay que participar en los programas y en la vida diaria; tarea pendiente de no autoreferencialidad nacional; abrirse a lo continental; preocupa el tema de Aparecida. Pio Brasiliano: 81 brasileños y 3 no brasileños; 4 formadores diocesanos; primera dirección no jesuítica; próximo encuentro sobre la nueva Ratio; varios estudiantes investigando sobre Aparecida; dos principales desafíos son el nivel de los que llegan y los criterios para los padres que son enviados sin perfil específico para un tipo de estudio; también hay dificultades en las lenguas bíblicas; Roma puede ser vista como premio o castigo; dificultades en la responsabilidad comunitaria.

El Colegio Altomonte dirigido por sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei que atiende a sacerdotes diocesanos; son 63 presbíteros de todo el mundo que estudian en la Universidad de la Santa Croce; se favorece la utilización y el aprendizaje del italiano; se resalta que los latinoamericanos obtienen buenos resultados pero podrían dar más de sí. En el Colegio Sedes Sapientiae, dirigido por sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei y al servicio de seminaristas diocesanos, tiene 85 estudiantes de los distintos continentes. Del Colegio Argentino coinciden con lo dicho sobre el perfil del sacerdote que se envía; tiene 16 estudiantes. El Colegio Mater Ecclesiae tiene 4 formadores Legionarios de Cristo y 52 seminaristas diocesanos de distintos continentes; se resalta que los latinoamericanos podrían aprovechar mucho más las posibilidades de estudio que se les ofrecen.

Una vez terminada la ronda inicial, quedaron algunos minutos en los que se compartieron algunas inquietudes: a la pregunta de si hay quienes salen del Colegio y pasan a parroquias se respondió que sí, pero que son pocos; preocupa más el caso de muchos que llegan directamente a las parroquias con los consecuentes problemas; aunque se reconoce la problemática se clarifica que hay parroquias “especiales” en el sentido de que tienen un vínculo muy fuerte con las diócesis y cuidan que los sacerdotes enviados tengan el espacio y el tiempo necesarios, a la vez que un respaldo humano, pastoral y espiritual. También se señaló que muchos problemas que se presentan en los Colegios tienen a la base la dificultad del clero secular para vivir en comunidad.

Los rectores pidieron a la Presidencia del Celam promover en el episcopado espíritu de formación permanente en los sacerdotes. Finalmente, Monseñor Espinoza resaltó la posibilidad de cursar Diplomados, Maestrías y Diplomados en el Cebitepal, el valor de la biblioteca, la más completa biblioteca pastoral con textos latinoamericanos en lo referente al posconcilio; en tal sentido, pidió que los estudiantes de maestría y doctorado hagan llegar copia de sus tesis y que los rectores envíen el nombre de los graduados y de sus investigaciones para poder invitarlos a vincularse en el campo académico en Cebitepal.

La reunión terminó a las 7:00 pm. El grupo se unió a la comunidad del Pío Latino Americano para celebrar la Santa Misa. A continuación se compartió la cena en un ambiente fraterno.