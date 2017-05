Nueva Parroquia en el Vicariato Ñuflo de Chávez

Iglesia Viva 24.5.2017. Como un hito histórico califica Mons. Antonio Reimann, Obispo del Vicariato Ñuflo de Chávez, la creación, el pasado 21 de mayo, de la nueva Parroquia María Auxiliadora, un gran acontecimiento pastoral que llena de alegría a los fieles de esa Iglesia local.

Despacho: P. Ruperto Rodríguez Barriqui.

“María Auxiliadora”, nueva Parroquia en Concepción.

“Si ustedes me aman, guardaran mis mandamientos” (Jn 14:15)

En solemne Eucaristía con la participación de grupos parroquiales, laicos, sacerdotes, religiosas, autoridades políticas y civiles, Monseñor Antonio Bonifacio erigió una nueva parroquia con el nombre de: “María Auxiliadora” la misma que se encuentra en la parte norte zona comercial de Concepción. La nueva parroquia tiene el objetivo expandir con mayor eficacia y prontitud la alegría y fuerza del Evangelio a 17 comunidadescampesinas entre ellas: Santa Mónica, San Fermín, Palmarito, la TCO Monte Verde, distancia 117 Km y comunidades nuevas llamadas interculturales.

Monseñor Antonio Bonifacio en su homilía del VI Domingo de Pascua con el lema: “Si ustedes me aman, guardaran mis mandamientos” (Jn 14: 15) comenzó recordando la profunda experiencia del Señor Resucitado en la primera comunidad cristiana, y la comparó con la asamblea reunida en su nombre. Puso como ejemplo el llamado de Dios al diácono Felipe (1ra. lectura) y su misión evangelizadora desde Samaria (Hech 8: 5-8.14-17).

El Obispo, hizo una memoria histórica de agradecimiento recordando a la asamblea reunida el amor de Dios, a través de personas generosas y misioneros como: Mons. Antonio Eduardo Bösl, OFM (+2000), el promotor de la nueva capilla en la zona. El P. Reinaldo Brumberger (OFM) que a finales de 1999 con la ayuda de sus bienhechores comenzó la construcción de la nueva capilla, según el último diseño del famoso Arq. Hans Roth (+1999 Suiza). P. Roberto Hof, sacerdote diocesano, misionero de la diócesis de Münich, Alemania (2008-2015). Su atención pastoral de las comunidades y la construcción del centro pastoral con apoyo del Vicariato, de las comunidades campesinas (la madera), de los bienhechores franciscanos de Münich y de ADVENIAT (Alemania). Para impulsar esta misión de la Iglesia en Concepción llegaron también en el año 2009 las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, provenientes de Corea del Sur. Desde 2015, la presencia misionera del P. Juan Piatak, sacerdote diocesano de Eslovaquia que vivió en la zona y preparó el camino en los dos últimos años animando la pastoral y formando nuevos grupos parroquiales.

Finalizando la homilía, Mons. Antonio invitó a todos los feligreses de la nueva parroquia a vivir la alegría del encuentro con Cristo, a través de la apertura a la Palabra de Dios en la vida diaria. Esta actitud de fe nos llevará consecutivamente a la comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Eucaristía, y también a vivir la comunión con los miembros del Cuerpo de Cristo que son todos los bautizados, especialmente con los que sufren. La comunión con Dios y entre nosotros es el mejor testimonio de la identidad cristiana. Una Iglesia que vive tal comunión es también una Iglesia en salida, en busca de las personas que por diferentes motivos están separadas de la comunidad parroquial.

Invitó a los pequeños niños misioneritos a salir en búsqueda de otros niños para atraerlos a Jesús; a los jóvenes que no tengan miedo de vivir la amistad con el amigo fiel que es Jesús, y ayudar a otros jóvenes a descubrir al amigo que nunca falla, a Jesús de Nazaret. También a las familias de la Pastoral Familiar que no se queden encerradas sólo en su grupo, sino que se abran a otras familias. Hoy como nunca, las familias están llamadas a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Finalmente encomendó a María Auxiliadora, Patrona de esta nueva parroquia, el crecimiento del Reino de Dios en esta porción del Pueblo de Dios que peregrina en Concepción

El nuevo párroco, el P. Juan Piatak, en el acto de despedida fue la persona más agradecida con Dios y con todos los que contribuyeron a esta creación de la nueva parroquia y particularmente al desarrollo de esta gran fiesta parroquial.

La novena del 12 de al 21 de mayo sirvió para motivar y preparar a los feligreses a asumir nuevos compromisos en parroquia. En la procesión por la plaza principal con la Virgen, la bendición de la oficina parroquial y del campanario y la alegría de la comunidad reunida, en el celebrar, comer juntos y agradecer fueron gestos de expresión visibles del amor de Dios con su pueblo a través de sus pastores.

Sacerdotes que acompañaron esta hermosa celebración junto a Monseñor Antonio Bonifacio Reiman fueron: P. Andrés Pesta (svd) de San Ignacio de Velasco colaborador del Vicariato en la formación bíblica, Pbro. Adalid Ordoñez, párroco de San Julián, Pbro. Ruperto Rodríguez, párroco de la parroquia madre Inmaculada Concepción, y por su puesto el Pbro. Juan Piatak, el nuevo párroco de la parroquia María Auxiliadora.

