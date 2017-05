“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie va al Padre sino por mí” Jn 14,6

Iglesia Viva 15.05.17//Sobre el Evangelio de Juan, reflexionó Mons. Percy Galván, Obispo de la Prelatura de Coro Coro, la mañana de este quinto domingo de Pascua desde la Basílica Menor de San Francisco en la ciudad de La Paz, en la oportunidad remarcó que Cristo es el Camino verdadero, la Verdad que libera y la Vida plena.

Al iniciar la homilía Mons. Percy, recordó como un acontecimiento de relevancia el día Internacional de la Familia, que se celebra el 15 de mayo, teniendo a las familias en el corazón de la Eucaristía.

Del mismo modo destacó la preparación al Congreso Nacional Misionero que se desarrollará del 10 a 14 de octubre del presente año, 2017 en la Arquidiócesis de Sucre, el V Congreso Americano Misionero que se realizará del 10 al 14 de julio del año 2018 en la Arquidiócesis de Santa Cruz.

Durante la homilía el Obispo reflexionó entorno al versículo de Juan: “Dijo Jesús: Yo soy el Camino la Verdad y la Vida, nadie va al Padre sino por mí” Juan 14, 6

De este versículo el prelado desglosó y subrayó el significado de cada expresión.

Yo Soy, “quiere decir que no es un camino más, no es cualquier camino, es “El Camino”. No hay otros caminos que conducen a la salvación, es el único camino”, puntualizó Mons. Percy a tiempo que enfatizó en las exigencias del camino que consisten en un compromiso y un dinamismo que se vive en solidaridad.

La Verdad, “la única Verdad, con artículo y con mayúscula”, remarcó.

La Vida, es la vida que lleva a la Salvación.

Mons. Percy, hizo hincapié en aquellas personas que construyen unidad y familia, que se encuentran en el camino estrecho, el de Cristo Vivo, exigente y con dificultades, en comparación con los caminos anchos que en lugar de construir solidaridad y unidad llevan al egoísmo, a la división y transmiten odio y rencor.

El camino ancho es el del alcoholismo y las drogas, dijo la autoridad eclesial, al mismo tiempo que resaltó la imagen de una sociedad hipócrita, en la que llamó a experimentar la verdad que libera: “Experimentamos la paz de Dios, por eso queridos hermanos nosotros tenemos que vivir esta única verdad”, fue el llamado del Obispo.

En la oportunidad también hizo referencia a la temática del aborto, un tema coyuntural en el País y el mundo: “Cuando nosotros las personas que amamos y creemos en Dios defendemos la vida del recién concebido, también defendemos la vida de la madre y de los cómplices del aborto, si nosotros optamos por la vida, esa es la única vida que salva. A la madre y al entorno” expresó

Finalmente cuestionó: “¿Será posible vivir sin Jesús que es el Camino, la Verdad y la Vida?”.

“No se puede, queridos hermanos, con Cristo conozcamos el Camino verdadero, conozcamos esa Verdad que nos libera y esa Vida que es plena”, concluyó.