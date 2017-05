Mirar la vida con fe, pidió el arzobispo de Santa Cruz

Iglesia Viva 15.5.2017. La afirmación de Jesús “Yo soy el camino, la verdad y la vida” debe llenar de esperanza y alegría a todo cristiano y ayudarle a vivir y comunicar ese testimonio en medio de las dificultades de la vida, aseguró en su homilía dominical, desde la Catedral San Lorenzo de Santa Cruz, Mons. Sergio Gualberti.

Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta parte del discurso de despedida de Jesús reunido con sus discípulos en la última cena. Ellos están turbados frente a las predicciones que hace Jesús: la traición de Judas, la triple negación de Pedro y la partida de Jesús de este mundo. Jesús les alienta, no tengan miedo, y les hace un pedido, crean en Dios y crean en mí. Les aclara que la partida es para preparar un lugar en la Casa del Padre, volveré para llevarles conmigo. Ustedes ya conocen el camino del lugar donde voy.

A pesar de estas explicaciones, los apóstoles siguen desconcertados, su fe es débil. Lo reflejan las preguntas de Tomás y de Felipe: cómo vamos a conocer el camino si no sabemos dónde vas, o muéstranos al Padre y nos basta. Los apóstoles no le comprenden, les falta mirar a Jesús con los ojos de la fe, su mirada es puramente humana.

Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida.

La sociedad de hoy nos presenta guerras, migraciones, trata de personas, deforestación y destrucción del medio ambiente, situaciones que originan desconcierto y temor. Hoy Jesús también repite su palabra orientadora, no se inquieten, crean en Dios y crean en mí, esto es creer en la Buena Noticia.

Así lo entendieron los primeros cristianos, a los que les conocían como “los del camino”, la primera lectura presenta este testimonio. Los apóstoles explican no descuidar el ministerio de la Palabra por servir las mesas y proponen buscar 7 servidores de entre la Asamblea. Así la Iglesia se presente desde el principio como misionera. Esto no rompe la unidad, sino que la realiza en la pluralidad. Es una comunidad donde se comparten diversos servicios, pero donde la escucha y difusión de la Palabra ocupa el lugar principal. Con esta experiencia nace el ministerio de los diáconos en la Iglesia.

Esta actitud hace falta también en la vida de cada cristiano, para que en todo lo que vivimos tengamos la mirada de fe, a pesar de las dificultades y tinieblas que están en nuestro alrededor. Felices los que tienen en su corazón el camino, la verdad y la vida que es Jesús.