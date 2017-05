Misa de apertura, 2º día de actividades

Iglesia Viva 11.05.17//noticiascelam//San Salvador, 09 de mayo de 2017.

En el 2o día de actividades, las instalaciones de la Fundación Empresarial para el Desarrollo –FEPADE- sede oficial para la XXXVI Asamblea General Ordinaria del Celam, se celebró la Santa Eucaristía de apertura.

La celebración fue presidida por el Cardenal José Luis Lacunza Maestrojan, presidente del Consejo de Asuntos Económicos. Inició su homilía con el lema y tema de éste año del Celam, “Una iglesia pobre para los pobres”, seguir el ejemplo de Jesús.

El Cardenal Lacunza se refirió a Jesús como el que no sabe de matemáticas pues él decide dejar el rebaño, dejar las 99 para ir en busca de la oveja perdida. También dijo que Jesús no sabe ni de economía ni de finanzas, porque al recordar la parábola del asalariado, para Jesús es tan importante pagar el salario completo a quien trabaja unas horas como para quien trabaja el jornal entero. Puesto que la idea de tener o no tener, no es crucial; lo fundamental es saber para qué tenemos.

A propósito de esto, el Cardenal Lacunza nos comparte la carta del Papa Francisco en julio del 2016, donde aborda los bienes temporales; bienes que no deben perder su perspectiva, pues son para el servicio de los pobres. Así también, los bienes del Celam son para cubrir las carencias de la población más pobre.

La iglesia de hoy, debe sentir la responsabilidad de poner la máxima atención a los bienes con el fin administrar todos sus recursos de la mejor manera. Esta es la misión de la iglesia y para eso hemos venido, a servir.