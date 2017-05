“Es verdad. ¡El Señor ha resucitado!”

Por: Miguel Manzanera SJ

Iglesia Viva 10.5.17. Transcribimos, resumiendo, el mensaje que con ese título han emitido los Obispos de Bolivia, al terminar su 103ª Asamblea Ordinaria en Cochabamba el 2 de mayo de 2017. Los Obispos, al igual que hicieron los apóstoles, proclaman que el Señor ha resucitado (Lc. 24,34). El anuncio pascual ilumina la vida de todo creyente al reconocer que el mal ha sido vencido por el bien que es Cristo. La resurrección del Señor nos desafía a proclamar la Vida frente a las situaciones de muerte que la amenazan.

1. Visita quinquenal al Papa. Los Obispos se alegran de que en septiembre harán su visita al Papa Francisco en Roma, para expresar su comunión con el sucesor de Pedro y la plena fidelidad al magisterio de la Iglesia. Piden oraciones al pueblo de Dios para que sea una visita fructífera, donde el Papa les dará sus recomendaciones para mejorar el servicio pastoral con especial atención a las periferias .geográficas y existenciales.

2. Solidaridad con Venezuela Ante la convulsionada situación de Venezuela los Obispos expresan su fraterna cercanía y solidaridad con la Iglesia y el pueblo venezolano en esta hora tan difícil marcada por la violencia fratricida, pobreza abrumadora y pérdida de la vigencia de los derechos humanos. Invitan a la oración y a buscar la reconciliación y soluciones políticas pacíficas, efectivas y progresistas.

3. Violencia e inseguridad. La Conferencia Episcopal Boliviana expresa su preocupación por la violencia, las pandillas y la inseguridad ciudadana con trágicas consecuencias de muertes en las carreteras, feminicidios, abortos y otros hechos funestos. Anuncian a Cristo Resucitado que nos transmite los valores del respeto a la vida y el sentido de responsabilidad que una auténtica convivencia humana.

3. Reforma del Código Penal. Los Obispos se refieren a la propuesta de la Ley de Reforma del Código del Sistema Penal, que va a ser discutida en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lamentan el avance de la cultura de la muerte y del descarte, especialmente en referencia al aborto: Los Obispos transmiten las palabras del Papa Francisco al terminar su visita a México: “El aborto no es un problema teológico: es un problema humano, es un problema médico… Va contra el juramento hipocrático que los médicos deben hacer. Es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso, es un mal humano”. Por lo tanto hay que defender el derecho a la vida en línea con la Constitución Política del Estado y con los valores de los pueblos indígenas y del Evangelio. El Estado y la ciudadanía deben ofrecer en casos trágicos la protección de esas vidas inocentes y a actuar responsable y activamente.

4. Elecciones judiciales. El Episcopado invita para que las próximas elecciones judiciales en Bolivia rescaten la credibilidad de la administración de la justicia por encima de intereses partidistas. Es imprescindible la efectiva independencia y autonomía de los poderes del Estado. Sólo así se podrá rescatar la legitimidad de la Justicia, sin la cual no tendrá sentido ningún proceso electoral. También hay que evitar las corrupciones, las detenciones por móviles políticos y el gran número de detenidos sin juicio ni sentencia.

5. Vida para todos. Los Obispos indican que hay que favorecer la vida para todos, en especial de los últimos y de los pobres, todavía amenazados por la inseguridad económica y social. Hay que promover la dignidad de cada ser humano para construir el reino de la verdad, de la justicia, del amor, de la santidad y de la paz. De esta fuente se alimenta el compromiso social y político para salvar nuestra sociedad de la depredación de la corrupción y de los intereses particulares. Devolveremos a nuestro ambiente el sueño de comunidades y barrios acogedores y solidarios capaces de ofrecer serenidad, vida y esperanza.

Terminan los Obispos encomendando estos propósitos a la Virgen María, amparo y Madre del pueblo que quiere defender la vida y luchar en contra del mal, recordando el centenario de su aparición en Fátima a celebrarse el próximo 13 de mayo.