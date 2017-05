Bienvenidos a la tierra del Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero y de otros mártires de la Iglesia salvadoreña

Iglesia Viva 11.05.17//noticiascelam//San Salvador 9 de mayo de 2017. “Es cierto, no lo podemos negar, la realidad se nos presenta cada vez más complicada y desconcertante, pero se nos pide vivirla como discípulos del Maestro sin permitirnos ser observadores asépticos e imparciales, sino hombres y mujeres apasionados por el Reino, deseosos de impregnar las estructuras de la sociedad con la Vida y el Amor que hemos conocido. Y esto no como colonizadores o dominadores, sino compartiendo el buen olor de Cristo y que sea ese olor el que siga transformando vidas”, con estas palabras del mensaje que Su Santidad el Papa Francisco, envió para el inicio de la XXXVI Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), el Presidente de este Consejo, Cardenal Rubén Salazar Gómez, dio por inaugurada la asamblea en la que se dan cita Obispos representantes de la diversas Provincias Eclesiales de Latinoamérica y El Caribe y que se lleva a cabo en San Salvador, El Salvador del 9 al 12 de Mayo.

El Papa Francisco envió un mensaje muy emotivo, sincero y directo a sus hermanos, con quienes compartiera en diversas oportunidades un espacio similar al que hoy se vive en San Salvador, cuando fuera el Arzobispo de Buenos Aires. “…Como pastores somos invitados a asumir: no tengamos miedo de ensuciarnos por nuestra gente. No tengamos miedo del fango de la historia con tal de rescatar y renovar la esperanza. Sólo pesca aquél que no tiene miedo de arriesgar y comprometerse por los suyos” manifestó en su mensaje el líder de la Iglesia Católica.

“Sean todos bienvenidos al más pequeño de los países del Celam. A uno de los países más pobres y de los que sufren más violencia en el mundo”, dijo el Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas, en su calidad de anfitrión del evento. “Bienvenidos a la tierra del Beato Mons. Oscar Arnulfo Romero y de Rutilio Grande y otros mártires” de la Iglesia salvadoreña, agregó Escobar que hizo referencia a que la presencia del CELAM en El Salvador es una muestra de solidaridad con este pueblo que sufre el flagelo de la violencia fratricida.

Luego de la solemne y emotiva entronización de la Palabra con la Lectio Divina (meditando Hechos: 4, 32-35), los Obispos participantes procedieron a entablar las comisiones en las que trabajarán y se involucrarán directamente en los siguientes días para obtener los resultados esperados por esta sesión ordinaria.

Esta Asamblea Ordinaria del Celam tiene por objetivo compartir nuestra vida de fe y comunión eclesial desde nuestra condición de discípulos y pastores, así como evaluar y profundizar en el quehacer del trabajo realizado en el último cuatrienio; además de celebrar algunos acontecimientos de singular importancia para la vida del Celam, como los 10 años de Aparecida, los 20 años del Sínodo de la Iglesia en América, 25 años de Santo Domingo, los 75 años de la creación del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), los 100 años del nacimiento del Beato Oscar Arnulfo Romero y los 175 años de la creación de la Arquidiócesis de San Salvador.

“Vinimos como hijos y como discípulos a escuchar y aprender que es lo que hoy, 300 años después (de la aparición de nuestra Señora de Aparecida), este acontecimiento nos sigue diciendo”, manifestó el Papa en su mensaje y esto marca la tónica a seguir en esta XXXVI Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).