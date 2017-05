Los asuntos de interés general merecen el concurso de todos

Despacho: Edwin Urizar Campos

Iglesia Viva 5.5.2017. Consultado sobre la propuesta de referéndum sobre el tema del aborto, Mons. Jesús Juárez, Arzobispo de Sucre, opinó que un tema tan importante tiene que buscar una solución consensuada por toda la población.

“Si las autoridades responsables creen conveniente hacer un referéndum, yo creo que como Iglesia estamos de acuerdo. Porque de esta manera se tomarán en cuenta las miles de cartas que se han entregado rechazando la legalización del aborto, así como las iniciativas y campañas que impulsa la Iglesia por el derecho fundamental que es la vida”, afirmó Mons. Juárez en conferencia de prensa, el pasado 5 de mayo, a tiempo de anunciar una Jornada Vocacional en Sucre.“Me pregunto por qué Mons. Jesús Juárez está vivo y es Arzobispo de Sucre, porque tuve una madre amante de la vida que regaló a la población de donde soy originario 10 hijos, si mi madre hubiera sido defensora del aborto yo no estaría aquí.Ánimo, hermanos que profesan una fe en el Dios de la vida, vamos a participar activamente en todas las actividades propuestas para defender la vida.Recordemos las palabras del Papa Francisco sobre el aborto, el aborto no es un problema teológico, es un problema humano, es un problema médico, se asesina a una persona para salvar a otra en el mejor de los casos, o para pasarla bien. Va contra el juramento hipocrático que los médicos deben hacer. Es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso, es un mal humano”, explicó el Arzobispo de Sucre.