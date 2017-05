Jesús, Pastor Bueno que llena de sentido la vida de aquéllos que le siguen

Iglesia Viva 8.5.2017. Así presentó la imagen del Buen Pastor, Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, en la Festividad de Jesús, el Buen Pastor, a tiempo de resaltar el mensaje del Evangelio, aseguró que tenemos muestra de esta certeza en el testimonio actual de tantos cristianos, mártires y perseguidos por su fidelidad al Evangelio.

El perdón de los pecados no es fruto de nuestra decisión personal, sino sobre todo, una acción gratuita y amorosa de Dios que transformar radicalmente nuestra manera de vivir. Así recibirán el Espíritu Santo por el bautismo, es lo que afirma Pedro con palabras cargadas de esperanza, porque esto para ustedes y sus hijos.

La novedad cristiana abarca todos los ámbitos de nuestra vida y, como indica la segunda lectura, exige seguir con perseverancia los pasos de Jesús a pesar de las dificultades, porque también Cristo sufrió persecuciones. Es una propuesta exigente, pero nuestra fe nos da la certeza de que Cristo nos ha conducido a la justicia y la libertad. Antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor.

Tenemos ante nuestros ojos el testimonio luminoso de tantos cristianos en tantos países del mundo, encarcelados, martirizados que siguen el testimonio del Evangelio con fidelidad.

El Evangelio nos presenta hoy la figura del Buen Pastor o mejor dicho del Pastor Bueno, el único que guía a la humanidad a su felicidad. El verdadero pastor entra por la puerta y no por otro lado, no tiene nada que ver con los ladrones u mercenarios. Jesús conoce a cada uno por su nombre. Él mismo se presenta como la puerta abierta para todos que nadie jamás podrá cerrar.

Las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Él va por delante llevándolas por sendas seguras a los pastos verdes.

Todos hemos experimentado en algún momento esta presencia amorosa y vigilante que nos llama a seguirle. En el seguimiento a Jesús apagamos la sed de felicidad que nos hace gustar los gérmenes de la vida más abundante.