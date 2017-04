Mons. Del Río: Mi vida se alimenta de celebrar la Eucaristía para el pueblo de Dios

Iglesia Viva 28.4.2017.– #ObisposBolivia Con mis 75 años de vida, 50 de sacerdocio y 11 años de Obispo en Tarija, doy gracias a Dios por mi vocación, ha asegurado Mons. Javier Del Río, Obispo de Tarija, en la celebración eucarística del segundo día de la CIII Asamblea Ordinaria de los Obispos que se realiza estos días en la ciudad de Cochabamba.

Agradezco a la Presidencia de la CEB la invitación que me hace a presidir esta Eucaristía al haber cumplido ya la edad de 75 años y haber presentado la renuncia al Santo Padre. Sigo siendo Obispo de Tarija hasta que esa renuncia sea aceptada y hasta que Dios lo quiera.

Estamos en el tiempo de Pascua, tenemos 40 días preparando la Pascua y tenemos 50 días celebrando la Pascua desde el Domingo de Resurrección. A los 50 días subió a los cielos, es decir que Jesús no se fue al cielo inmediatamente, permaneció con los suyos como Resucitado. En este tiempo celebramos esa presencia de Jesús Resucitado en medio de nosotros, celebramos esas diversas apariciones a las mujeres, a sus discípulos.

Hoy celebramos esa presencia de Jesús en el pan partido y repartido, la presencia por excelencia como decía Papa Pablo VI. Nos recuerda el congreso que celebramos hace dos años en Tarija con el lema: “Pan partido para la vida del mundo”. Y la lectura de hoy de la multiplicación de los panes es un relato eminentemente eucarístico. Celebramos también este ministerio que se nos ha confiado como sacerdotes. En la Eucaristía el sacerdote habla en primera persona, bajo esta identificación con la persona de Jesucristo. Jesús es el pan consagrado que se parte, reparte y comparte, es la Eucaristía.

Esa presencia de Cristo en el pan no es una presencia estática sino dinámica. Es una presencia para ser partida y ser alimento para todos. Ahí está comprendido el misterio de Cristo, Cristo es aquel que acepta la voluntad de Padre, y su voluntad es que todos tengan vida en abundancia. El pan bajado del cielo es el pan que se rompe y se parte, es el sacrificio de Cristo como signo de vida, porque el pan que se reparte es el alimento para la vida, es el paso de la muerte a la vida. Nadie ama tanto como aquel que da la vida por los demás. Es lo que hemos escuchado en el relato de la multiplicación de los panes.

Fíjense, Jesús al realizar este gesto no lo hace partiendo de la nada, parte de lo poco que tenemos, de lo poco que somos, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Sin esos cinco panes, Jesús no realiza el prodigio. Sin la participación y colaboración de nosotros; Dios no realiza el milagro. No es un pan llovido del cielo, es un pan de la tierra y del trabajo del hombre y a partir de ese pan Jesús realiza el prodigio de que todos alcancen la vida.

A partir de este momento, nosotros los sacerdotes estamos implicados en la Eucaristía, quí entendemos nuestra espiritualidad y el ejercicio de nuestra vocación sacerdotal.

Yo quiero dar gracias a Dios, desde hace más de 50 años vivo celebrando la Eucaristía para el Pueblo de Dios. Quiero decirles que esto ha sido la fuente de mi vida, como decía Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía, así lo he vivido yo. La Eucaristía para mí ha sido el centro de mi vida sacerdotal y la fuente de mi espiritualidad.

Hoy la Iglesia nos habla de esta presencia del Señor en medio de nosotros, Jesús resucitado en medio de nosotros, de una manera especial en el pan eucarístico y eso es lo que debemos ser los cristianos, personas que aceptan la voluntad del Padre que entregan su vida por amor a los demás. Doy gracias a Dios por ello y que para nosotros también sea esta celebración sacramental el centro de nuestro apostolado. Que así sea.