Lo que Don Vicente le dijo a los Obispos

Iglesia Viva 27.4.17. #ObisposBolivia Un aymara cristiano, amante de su cultura, preparado y lleno de fe, se sentó este martes al lado de los Obispos, durante el acto de inauguración de su CIII Asamblea Ordinaria, para recibir la condecoración “Pro Ecclesia et Pontifice” por su trabajo de largos años en la traducción y adaptación de libros litúrgicos para las comunidades de fe en Bolivia y Perú. Vino acompañado de su esposa, Dña. Francisca Carlo de Quispe. Luego de recibir la condecoración de manos de Mons. Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal, dirigió estas palabras de agradecimiento.

PALABRAS DE VICENTE QUISPE CHURA EN EL ACTO DE SU CONDECORACION

Estimados Pastores de la Iglesia universal en Bolivia:

Era realmente sorprendente para mí, la comunicación que me hizo el P. Luis Palomera: que el Papa Francisco me había concedido una CONDECORACIÓN por mi entrega al servicio de la Liturgia Aymara en Bolivia.

Posteriormente, otra sorpresa invadió mi corazón al conocer que el Presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, me la impondría al comenzar la Asamblea plenaria de abril, en presencia de todos los obispos.

Son noticias que me causan una verdadera EMOCION considerando que un hablante nativo del aymara, nacido en las orillas del lago Titicaca, integrante de la comunidad “Huatajata”, tenga la gran satisfacción de ser reconocido por el Papa por el trabajo realizado en pro de la Iglesia por más de 30 años.

Al mismo tiempo considero que esta CONDECORACIÓN es un homenaje al valeroso Pueblo Aymara, a este Pueblo que ha sabido defender sus usos y costumbres y mantener su lengua, a pesar de que ha sido poco valorada, silenciada e incluso menospreciada. Este Pueblo mantiene su fe viva en el Dios de la vida, en la Pachamama, en la Mamita de Copacabana, nuestra Madre, y la de nuestro Señor Jesucristo.

Acepto la Condecoración con devoción y la dedico a mi Pueblo, a las comunidades cristianas que cultivan su fe católica, a los Sacerdotes aymaras, Párrocos, Diáconos, Catequistas y Laicos comprometidos, porque ellos también se esfuerzan por enseñar nuestra religiosidad a la juventud y a la niñez aymaras.

A nivel familiar, la dedico también a mis hijos, a mi esposa Pancha, aquí presente, por el apoyo que me han brindado en la entrega mía al servicio sagrado de la liturgia aymara.

Deseo añadir unas palabras sobre lo que ha significado para mí el trabajo coordinado con el P. Luis Palomera, a quién lo llamo “Lucho”, quien es el ejecutor del Centro de Pastoral Litúrgica Aymara (CEPLAY). P. Lucho para mí ha llegado a ser mi guía de los Ejercicios Espirituales. Hemos cultivado una amistad sincera como amigo y hermano en la fe y ha llegado a ser parte de mi familia.

En todo lo que se ha hecho, ha sido realmente loable el apoyo de los obispos, de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal y el apoyo de entidades católicas que han hecho posible las publicaciones. Sin el apoyo de ellos, habría sido casi imposible realizar la elaboración, adaptación, traducción de textos litúrgicos aymaras y paralelamente los cursos de Liturgia Aymara en las comunidades cristianas católicas.

Este trabajo que menciono no ha sido obra de una sola persona, se ha contado con dos equipos, uno boliviano y otro peruano. Esta actividad religiosa, ha significado un enriquecimiento en mi vida personal, en mi fe en el Dador de la vida, y un mayor aprecio a la Palabra de Dios, a la Eucaristía y a los Sacramentos. Sin esto, sin amar lo que se traduce, sería imposible traducir bien.

Otra de las experiencias emocionantes en mi vida fue la invitación que me hizo P. Lucho hace ya muchos años, en 1999, a pasar unas semanas en Roma, ocasión en la que tuve la inmensa alegría de presentar y ofrecer al Papa Juan Pablo II, uno de los libros más significativos de la liturgia, me refiero al Misal versión Aymara aprobado en 1997 para la Iglesia de Perú y de Bolivia.

Actualmente, cuando veo que nuestros lectores, diáconos y catequistas usan los textos litúrgicos aymaras en las celebraciones dominicales, siento de verdad que el esfuerzo realizado durante años y años valió la pena. Es emocionante participar de los cantos religiosos, cuyas composiciones son de los aymaras con melodía nativa. Afirmo como aymara, que la fe en Dios se fortalecerá más si seguimos orando en nuestra propia lengua.

Celebro que a nivel del Estado Plurinacional se opte por impulsar las lenguas y las culturas de nuestros Pueblos originarios. Se trata de un esfuerzo laudable. Pero, si no va acompañado con políticas y estrategias adecuadas, todo puede quedar en buenas intenciones. La Iglesia, en particular en el Altiplano, ha dado pasos reales para pasar de buenas intenciones a hechos efectivos, de la misma manera que dieron pasos efectivos los obispos y misioneros que aprendieron las lenguas nativas y crearon pueblos respetuosos de las culturas indígenas, frente a los atropellos del tiempo colonial. Nosotros hemos dado unos pasos, hemos abierto un camino con la esperanza de que otras personas lo continúen.

Finalmente, solicito respetuosamente al Sr. Nuncio o a su Representante transmitir al Papa mi gratitud profunda por esta gran delicadeza que ha tenido conmigo. ¡¡¡ Jallalla, Romankir Francisco Papa !!!

Hago estas reflexiones, que nacen desde lo más profundo de mi corazón, animado, apoyado y fortalecido con el texto bíblico de Filipenses 2:11:

“Que TODA LENGUA proclame que Jesucristo es EL SEÑOR, para GLORIA de Dios Padre”. Que sea así.

27 de abril de 2.017.