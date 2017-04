Iglesia Bolivia: No podemos quedarnos callados, nada justifica que se olvide el derecho a la vida del no nacido

Iglesia Viva 27.04.17. La Evangelización tiene como fin propio humanizar al hombre de hoy, por ello no se pueden dejar de lado algunos temas, expresaron los Obispos en la inauguración de su Asamblea observando nuevamente al proyecto del Código del Sistema Penal, que intenta ampliar las causales de despenalización del aborto.

“Requiere de nuestra reacción para que se respete el derecho a la vida. No podemos quedarnos callados con una cobardía culpable ante el atentado contra la dignidad humana, que supone esta propuesta. El silencio es apoyar estas iniciativas que están contra la vida. En ocasiones como esta, hay que tomar decisiones sin ambigüedades, promoviendo y defendiendo la vida en todas sus etapas. No se puede amar la vida matándola. No se puede trastocar la integridad de la vida por circunstancias que vive el hombre. Los argumentos que se refieren a la libertad sobre el propio cuerpo, el crecimiento de abortos clandestinos e, incluso, la realización de los mismos en condiciones de peligro para la mujer, no justifica que se olvide el derecho a la vida del no nacido y, además, se pretenda curar un mal con otro mal”, señalaron tácitamente durante el inicio de esta Asamblea.