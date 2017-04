Discurso de Inauguración de la CIII Asamblea de Obispos de Bolivia

Iglesia Viva 27.04.17//Palabras de Mons. Ricardo Centellas, Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana y Obispo de Potosí, en la Inauguración de la CIII Asamblea de Obispos de Bolivia, que se desarrolla en la Casa de Retiros Cardenal Maurer en la ciudad de Cochabamba y concluye el martes 2 de mayo con el Mensaje al Pueblo de Dios.

DISCURSO DE INAUGURACION DE LA CIII ASAMBLEA DE OBISPOS DE BOLIVIA

ABRIL 2017

Queridos hermanos Obispos: bienvenidos a esta Centésima tercera Asamblea para renovar nuestro compromiso de comunión apostólica y seguir animando la vida y misión de la Iglesia en Bolivia.

Saludo fraternalmente al Rvdo. P. Christopher Washington, Encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica, quien representa al Papa Francisco entre nosotros.

Agradezco la presencia en Bolivia, del Señor Nuncio Giambattista Diquattro, durante el tiempo de su servicio entre nosotros y le envío los mejores deseos para su misión diplomática en la India y Nepal.

Saludo también a los representantes de los distintos sectores de la Iglesia, a los colaboradores de la Conferencia Episcopal, a los medios de comunicación y a todo el Pueblo de Dios.

Jesús ha resucitado. Es el acontecimiento que nos llena de alegría y coraje para seguir colaborando en la manifestación de los signos del Reino en este mundo. Una vez más, en estas semanas hemos constatado la presencia viva de Jesús en medio de nuestras comunidades cristianas, por eso, todos estamos llamados a profundizar el encuentro personal con Jesús. Más allá de recordar lo que El hizo, es dar continuidad a su historia de liberación y experimentar que hoy es posible vencer el mal y el pecado. Que los frutos de la Pascua nos permitan profundizar la experiencia de las primeras comunidades cristianas: se reunían para escuchar la Palabra, para orar, celebraban la fracción del pan y compartían todo lo que tenían.

Estos días reflexionaremos sobre la Educación Católica, los jóvenes y la Visita Ad Limina:

Educación Católica. Fieles a la misión que hemos recibido, estamos convocados a acompañar el crecimiento integral de las personas y comunidades. En este sentido, compartiendo las experiencias de las distintas jurisdicciones, relanzaremos nuestro servicio de educación regular y alternativa con la seguridad de que sólo en la verdad y libertad la persona se encuentra así misma y es capaz de aportar positivamente a la sociedad. Una verdadera educación permite a la persona descubrirse capaz de hacer el bien a los demás, y no ponerse al servicio de tantos signos de destrucción que matan la convivencia pacífica de nuestra sociedad. Es muy fácil dejarse llevar por lo puramente instintivo y muy difícil sostener una lucha continua por los valores humanos. Esta es la razón de que sea necesario promover una educación para la vida.

Los jóvenes. El año próximo se celebrará en Roma el Sínodo de los Jóvenes y luego el 2019 la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Estas celebraciones no pueden ser simplemente actividades a cumplir en nuestros programas, son signos claros que nos hablan de la necesidad de compartir con los jóvenes la vida y misión de la Iglesia. Que los jóvenes sean protagonistas en la evangelización, sujetos del cambio de mentalidad que requiere la Iglesia y el mundo, líderes de un nuevo estilo de sociedad donde aparezca la gratuidad y la solidaridad según el Espíritu de Jesús. Para esto hace falta fomentar la formación en los jóvenes hacia los altos ideales de la vida y que estén preparados para superar la cultura de la indiferencia, con la responsabilidad; la dependencia tecnológica, con el cultivo de las relaciones interpersonales; el relativismo, con el trabajo por la dignidad humana y el bien común. ¡Animo!, trabajar con los jóvenes es amanecer cada día con una nueva esperanza y entusiasmo.

Visita Ad Limina. Cada cierto tiempo todos los Obispos de Bolivia vamos a Roma a renovar nuestro espíritu de comunión apostólica con el Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y al mismo tiempo reavivar nuestra misión profética, como Jesús nos encarga. Este año en el mes de septiembre realizaremos esta visita que nos recuerda nuestra identidad de ser una Iglesia de comunión en misión. No trabajamos solos, tampoco para nosotros mismos; somos una Iglesia Universal, que en el mundo entero intenta responder con fidelidad al llamado de Jesucristo para dar a conocer su estilo de vida en todas partes y en toda ocasión, siempre unidos aunque somos diversos. Por otra parte, el Papa Francisco nos recuerda con insistencia la necesidad de una transformación misionera que abarque todas las estructuras y los servicios de la Iglesia. Estamos llamados a sembrar el Espíritu de Jesús en todos los corazones humanos y lograr Iglesias Particulares adultas, capaces de sostenerse a sí mismas, a las que sintamos que pertenecemos, con rostro e identidad propios. A todos les pedimos nos acompañen con sus oraciones durante el tiempo de la visita.

La Evangelización tiene como fin propio humanizar al hombre de hoy, por ello no se pueden dejar de lado algunos temas, que no solo llaman nuestra atención, sino conmueven nuestra identidad humana y cristiana, por lo tanto, son imperativos para todos nosotros. El proyecto del Código del Sistema Penal, que intenta ampliar las causales de despenalización del aborto, requiere de nuestra reacción para que se respete el derecho a la vida. No podemos quedarnos callados con una cobardía culpable ante el atentado contra la dignidad humana, que supone esta propuesta. El silencio es apoyar estas iniciativas que están contra la vida. En ocasiones como esta, hay que tomar decisiones sin ambigüedades, promoviendo y defendiendo la vida en todas sus etapas. No se puede amar la vida matándola. No se puede trastocar la integridad de la vida por circunstancias que vive el hombre. Los argumentos que se refieren a la libertad sobre el propio cuerpo, el crecimiento de abortos clandestinos e, incluso, la realización de los mismos en condiciones de peligro para la mujer, no justifica que se olvide el derecho a la vida del no nacido y, además, se pretenda curar un mal con otro mal.

Por último, ante las próximas elecciones judiciales en octubre, es necesario expresar algunas consideraciones:

La organización de los órganos del Estado se fundamenta en la independencia, separación, coordinación y cooperación, por lo tanto, cada órgano está llamado a funcionar de manera libre y sin el dominio de uno sobre otro. Siguiendo este principio legal, las próximas elecciones judiciales son una oportunidad para revertir la deficiente administración de la justicia en nuestro país. Entonces, es necesario separar completamente del proceso de elección de jueces, toda influencia política partidaria y asegurar con transparencia una elección de los mismos por su idoneidad y honestidad. De otra manera, seguiremos lamentándonos de una justicia manipulada por intereses mezquinos. Además, está claro que no se puede administrar correctamente la justicia si no hay libertad para discernir y buscar el bien de la persona.

Que María, nuestra Madre, interceda por todos nosotros, especialmente en estos días de encuentro y reflexión. Gracias.