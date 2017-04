Mons. Gonzalo del Castillo: Dios es cumplidor de su fidelidad

Iglesia Viva 24.04.17//Así lo reafirmó Mons. Gonzales del Castillo, Obispo Castrense emérito de Bolivia, la mañana de este Segundo domingo de Pascua, en la Basílica Menor de San Francisco en la ciudad de La Paz, desde donde reflexionó y medito sobre la comunidad, la esperanza y seguridad.

Texto y audio de la Homilía:

Dichosos los que creen sin haber visto

Queridos hermanos (as), radio oyente, los que nos siguen por los canales de TV nacional e internacional.

La alegría de la Resurrección del Señor se prolonga estos ocho días certificando la presencia de Jesús en diversas ocasiones para fortalecer la fe de los apóstoles, discípulos y discípulas que lloraron su dolorosa pasión, muerte… y ahora con la gloriosa realidad del gozo de verlo triunfador de la muerte.

Tres son las palabras que nos ayudan a meditar y reflexionar los mensajes que nos brinda la liturgia de este segundo domingo pascual consagrado al Señor de la Divina Misericordia: Comunidad, Esperanza y Seguridad.

Comunidad: Miremos en el espejo que es el evangelio un espejo que nos ayudara a corregir aquellos aspectos que muchas veces no coinciden con el espíritu de hombres liberados integrando como bautizados la comunidad, es decir común – unidad transparente y dialogante en torno a Cristo Jesús, los Apóstoles y sus sucesores los Obispos concretamente los Obispos de Bolivia reafirmando nuestra filial y plena comunión con la maravillosa doctrina del Papa Francisco. Vivir en Comunidad es fundamental. La primera comunidad es la familia, papá, mamá, hijos que participan de la comunidad de la parroquia, en los diferentes grupos parroquiales, en la diócesis…asumiendo doctrina sana de catequesis y formación permanente.

Esperanza: a las primeras comunidades cristianas les caracterizaba el reunirse en nombre de Jesucristo para escuchar la palabra y doctrina, para la fracción del pan, para compartir los bienes y tomar fuerzas frente a los sufrimientos, persecuciones, enfermedades y sinsabores cotidianos.

Los primeros cristianos estaban consientes que si no se pasa por la cruz no se resucita, también hoy hermanos experimentamos estos sufrimientos y cruces a nivel mundial y no tan lejos de nosotros, con bombardeos y contra bombas que matan a tanta gente inocente incluidos los más indefensos… cuantos niños que no ven la luz porque son exterminados en el seno materno, cuántas mujeres vejadas, lastimadas, secuestradas y violadas, cuanto dolor con las enfermedades terminales… pero Dios es cumplidor de su fidelidad, lo certifican con su testimonio tantas personas que nos han precedido.

Seguridad: la fe entra por el oído y se consolida en la praxis. Tomás el apóstol no estaba con el grupo cuando se apareció Jesús el domingo de pascua. Tomas tuvo que ser evangelizado por sus condiscípulos: “hemos visto al Señor”. Tomas no llego a creer hasta que no entro en el grupo. En el grupo vio al Señor y creyó en Jesús: Señor mío y Dios mío. La comunidad de creyentes, la iglesia, es el ámbito de la fe. Por eso se nos bautiza en la fe de la Iglesia que no solo confiesa, sino también vive.

Es la praxis, en la vida , donde pueden disolverse todas las dudas de la fe. Si la fe no es más que la formulación intelectual de los que creemos, dicha formulación presenta siempre matices discutibles. Más que un proceso cognitivo, que se apoye en pruebas o razones, es una nueva vida, una nueva manera de vivir.

Vivir en la Pascua es bastante más que una bonita expresión. Creer en Cristo resucitado es algo más que una confesión del Credo. Jesús fue claro cuando dijo que la letras mata y que solo el espíritu da vida.

Si hemos recibido el espíritu del Señor resucitado si creemos aun sin ver… ¿Cuáles serán los frutos nuevos de esta fe? Si hemos renacido para vivir en una esperanza viva ¿Qué futuro queremos construir?.