Iglesia reitera “No al aborto” y se preocupa por la situación de Venezuela

Iglesia Viva 24.04.17//Mons. Gonzalo del Castillo, Obispo Emérito Castrense de Bolivia, celebró la eucaristía de este domingo en la que lamentó la situación que atraviesa Venezuela, “hoy experimentamos sufrimiento y cruces con tantos indefensos muertos”, también se refirió al aborto, “nosotros tenemos que tener cuidado con esa ley que amplía la posibilidad del aborto, cuántos niños no ven la luz, porque son exterminados en el seno materno”, son algunas de las preocupaciones de la Iglesia a pocos días de que los Obispos de Bolivia se reúnan en Asamblea Plenaria.

A las primeras comunidades cristianas les caracterizaba el reunirse en nombre de Jesucristo para escuchar la palabra y doctrina, para la fracción del pan, para compartir los bienes y tomar fuerzas frente a los sufrimientos, persecuciones, enfermedades y sinsabores cotidianos.

Los primeros cristianos estaban conscientes que si no se pasa por la cruz no se resucita, también hoy hermanos experimentamos estos sufrimientos y cruces a nivel mundial y no tan lejos de nosotros, concretamente Venezuela, tantas muertes, con bombardeos y contra bombas que matan a tanta gente inocente incluidos los más indefensos… cuantos niños que no ven la luz porque son exterminados en el seno materno, tenemos muchos argumento para decir No al aborto, cuántas mujeres vejadas, lastimadas, secuestradas y violadas, cuanto dolor con las enfermedades terminales… pero Dios es cumplidor de su fidelidad, lo certifican con su testimonio tantas personas que nos han precedido.