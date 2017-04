Vivir permanentemente en la Pascua

Iglesia Viva 17.4.2017. Es la invitación de Mons. Jesús Pérez, Arzobispo Emérito de Sucre, en su mensaje dominical, en sintonía con el Domingo de Pascua, la fiesta por excelencia de los cristianos. “La renovación de las promesas bautismales es algo muy grande para nuestra vida de cristianos, mucho más importante, que la renovación anual del matrimonio o la ordenación sacerdotal”, ha afirmado Mons. Pérez a tiempo de resaltar la importancia de la celebración de la Vigilia Pascual.

“Si celebramos bien la Pascua hemos de vivir muriendo cada día al pecado, a lo viejo, para vivir con Cristo la novedad de la vida nueva, la vida de la gracia, del amor. Todo ello nos exige esfuerzo y renuncia, la fuerza para alcanzarla la hemos recibido en el bautismo y en la penitencia”.

LAS PROMESAS EN LA NOCHE GRANDE

Anoche, la bien llamada noche grande, celebramos la solemne Vigilia pascual, la “Madre de todas las vigilias”, la llama san Agustín, la meta de toda la cuaresma y la Semana santa, no haber participado en ella manifiesta lo pobre que es el gran acontecimiento de la Resurrección de Jesús, para todos los que , pudiendo celebrarla, no lo hicieron. La Resurrección es el gran triunfo de Cristo. La Pascua la celebramos anoche y continuamos celebrándola principalmente hoy, Pascua de Resurrección. Cuán poco amor y descuido en el cristiano que todavía no entiende la celebración del gran misterio de nuestra salvación. El cirio pascual bendecido a noche, permanecerá cincuenta días junto al altar, se encenderá para las misas, bautismos y en las exequias. El cirio pascual simboliza y nos recuerda que Cristo vive, Él es el VIVIENTE.

Anoche, en esa solemne Vigilia, renovamos las promesas del bautismo. La conversión que vivimos durante la cuaresma, nos preparó para este acto tan importante del año, en el que con nuevo ardor nos comprometimos a seguir a Jesús, vencedor de del pecado y la muerte. Pascua es la gran fiesta bautismal, porque en el bautismo es cuando por primera vez nos sumergimos en la muerte y resurrección, en la nueva vida del Señor resucitado. No hay que olvidar que antes, se celebraba el bautismo por inmersión, introduciéndose en las aguas –también ahora se hacen bautizos por inmersión- pero ahora, lo más corriente, es derramando el agua en la cabeza. El apóstol Pablo, con una comparación” botánica”, muy expresiva, decía que, “por el bautismo hemos sido injertados en la vida nueva de Cristo”. Es una gran pena que la mayoría de los cristianos, que han recibido la preparación litúrgica- pastoral de la cuaresma no hayan participado en la noche grande. La renovación de las promesas bautismales es algo muy grande para nuestra vida de cristianos, mucho más importante, que la renovación anual del matrimonio o la ordenación sacerdotal.

Este día de pascua y los cincuenta de celebración en el tiempo pascual tiene carácter bautismal. Por eso es muy lógico, al inicio de la misa de los domingos, “asperjar” con agua bendita, en lugar del acto penitencial. Es conveniente dejarse “mojar” en recuerdo del bautismo que un día recibimos, en que fuimos sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo. Este es el espíritu que debe acompañar a todos los que se acerca al altar al finalizar la eucaristía para recibir el agua bendecida. Así mismo, esa actitud de recuerdo del bautismo, es necesaria cuando en diferentes momentos de la vida recibimos el agua bendita.

Estamos celebrando hoy la Pascua, la Pascua de Jesús: Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y domingo, constituyen una sola fiesta: celebramos el misterio pascual, Muerte y Resurrección. San Pablo nos dice, “Cristo es nuestra Pascua”. Esto debiera notarse, por eso el Apóstol nos invita a vivir lo que somos, bautizados, discípulos de Jesús, y en la vida debe notarse que somos bautizados, “buscando los bienes de arriba”, “aspirando los bienes de arriba, no a los de la tierra”. Si celebramos bien la Pascua hemos de vivir muriendo cada día al pecado, a lo viejo, para vivir con Cristo la novedad de la vida nueva, la vida de la gracia, del amor. Todo ello nos exige esfuerzo y renuncia, la fuerza para alcanzarla la hemos recibido en el bautismo y en la penitencia.

Sucre, 16 de abril de 2017.

Fray Jesús Pérez Rodríguez, O.F.M.

Arzobispo emérito de SUCRE.