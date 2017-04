Seamos nosotros también testigos de la resurrección

Despacho: René Cueto

Iglesia Viva 17.4.2017. Dijo Mons. Cristóbal Bialasik, Obispo de Oruro, el Viernes Santo después de la procesión con el santo sepulcro y a tiempo de anunciar el programa de la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. La Diócesis de Oruro ha vivido la Semana Santa de este año con diversos símbolos de piedad religiosa.

Da pena que mucha gente en lugar de ponerse en oración se ponga a buscar diversión.

Se trata de pedir a Nuestro Señor para que bendiga a nuestro hogar, y este hogar común que es la ciudad de Oruro. Agradezco a todos ustedes y nuestras autoridades, muchas gracias por su apoyo en la organización de esta peregrinación.

Esta noche y mañana todo el día, Cristo está presente en la tumba, por eso hemos llevado el Santo Sepulcro. No todos entendieron que Cristo ha resucitado, hoy y mañana vamos a estar en oración.

La muerte de Cristo sin la resurrección no nos valdría de nada, por eso les invioto a participar de la vigilia pascual y de la celebración del Domingo de Pascua. Siguiendo los pasos de las mujeres que fueron al sepulcro celebraremos la Santa Misa presenciando la Resurrección del Señor. No se dejen tentar es una vez al año.