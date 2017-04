Monseñor Sergio lava los pies a mujeres embarazadas y llama a “enfrentar con valentía” la esclavitud impuesta por grupos que no admiten libertad de expresión y religiosa

Iglesia Viva 17.04.17//iglesiasantacruz.org//El Arzobispo de Santa Cruz presidió la eucaristía de este Jueves Santo en la Iglesia Catedral donde en un gesto impactante lavó los pies a 6 mujeres embarazadas acompañadas de sus esposos; el gesto simbólico encarna el mensaje de la Iglesia de proteger la Vida humana desde el momento mismo de la concepción en el vientre de las madres. En su homilía el Prelado llamó a los creyentes a vencer el dolor y el sufrimiento de leyes que pretenden manipular la Vida humana y a enfrentar con valentía las esclavitudes impuestas por grupos y corrientes que no admiten la libertad de expresión y religiosa, discriminando a las personas por su fe o por sus convicciones.

En los últimos días la Iglesia Católica ha denunciado discriminación pues ha sido relegada del debate sobre el aborto por parte de un grupo de asambleístas de la cámara de diputados.El Prelado dijo que nuestro mundo necesita ser liberado de muchas esclavitudes que provocan dolor y sufrimiento y en ese sentido se refirió a la intención de aprobar de forma disfrazada la total despenalización total del aborto en Bolivia:“Sufrimientos y muertes también por la imposición de leyes que permiten la manipulación de la vida humana, el aborto y la eutanasia, promovidos por grupos y corrientes que no admiten la libertad de expresión y religiosa, discriminando a las personas por su fe o por sus convicciones. Ante todas estas esclavitudes, los cristianos no debemos desanimarnos, por el contrario, debemos hacerles frente con valentía, porque tenemos fe en el Dios de la vida y de la libertad, que con amor guía los destinos de la historia.Lavatorio de los Pies: Abajarse para servir.Al explicar el gesto del lavatorio de los pies realizado por Jesús a sus discípulos, dijo que fue un gesto de “auto-humillación” señalando que el verdadero seguir de Jesús debe “abajarse para servir” y en ese sentido, lamentó que muchos políticos y figuras de poder cuando inauguran obras o algún acto de servicio comunitario, solo buscan notoriedad y promocionar su imagen personal y no están movidos por una autentica actitud de servicio “la autoridad tiene que ser ejercida como servicio” subrayó Monseñor.

HOMILÍA COMPLETA DE MONSEÑOR SERGIO GUALBERTI

JUEVES SANTO 2017

CATEDRAL DE SANTA CRUZ

En esta noche santa celebramos la memoria de la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que Él instituyó la Eucaristía, y con estupor y reverencia nos ponemos en contemplación del misterio de su amor y entrega sin límites. N os sentamos alrededor de la mesa para gozar de ese momento de profunda comunión e intimidad, ponernos a la escucha de su Palabra, alimentarnos de su cuerpo sustento de nuestra de fe y beber de su sangre que nos purifica del pecado y del mal.Jesús está celebrando la Pascua judía, instituida en un momento decisivo de la historia del pueblo de Israel, cuando Dios interviene para rescatarlo de siglos de esclavitud en Egipto, como hemos escuchado en la primera lectura. En esa oportunidad, Dios envía a Moisés para que guie a su pueblo por el largo y duro camino hacia la libertad porque dice: “He visto la opresión de mi pueblo, he oído su clamor, conozco sus sufrimientos por eso he bajado para librarlos del poder de los egipcios”.Dios se manifiesta como aquél que oye el clamor de su pueblo, ve y conoce la opresión a la que está sometido, comparte sus sufrimientos y se compadece de la suerte de los israelitas , por eso baja en medio de ellos para sostenerlos en sus angustias y, sobre todo, para liberarlos de la esclavitud. En su actuación Él se manifiesta como el “Emanuel – el Dios con nosotros”, que camina con su pueblo con un paso firme que libera, que sana y que salva .Lo que prima para Dios es la vida y libertad del hombre , creado a su imagen y semejanza, porque la libertad es la vida misma, por eso no puede tolerar la situación de esclavitud y de muerte a la que está sumiso su pueblo. Como Israel en Egipto, también nuestro mundo necesita ser liberado de los sufrimientos y muertes causados por nuevas esclavitudes: el terrorismo o el recurso a la violencia, las bombas y las guerras como medios para resolver los problemas. Sufrimientos y muertes causadas también por la situación de iniquidad del mundo donde el uno por ciento de la humanidad posee una riqueza superior al resto del planeta. Ocho personas detienen tanto cuanto la mitad más pobre de la humanidad. Sufrimientos y muertes también por la imposición de leyes que permiten la manipulación de la vida humana, el aborto y la eutanasia, promovidos por grupos y corrientes que no admiten la libertad de expresión y religiosa, discriminando a las personas por su fe o por sus convicciones. Ante todas estas esclavitudes, los cristianos no debemos desanimarnos, por el contrario, debemos hacerles frente con valentía, porque tenemos fe en el Dios de la vida y de la libertad, que con amor guía los destinos de la historia.La 2da lectura de la carta de Pablo a los cristianos de Corinto, nos habla justamente del gesto más sublime del amor de Jesucristo, el Hijo de Dios que se ofrece a sus discípulos como Pan partido a compartir entre todos para la vida y la Sangre entregada para la purificación de nuestros pecados. Cada vez que celebramos la eucaristía y nos acercamos a recibir la comunión, comulgamos con su cuerpo y su sangre entregado por nosotros en la cruz, alimento de la fe y de nuestra vida cristiana, centro de comunión y de unidad para la comunidad creyente. La comunión con Cristo es el fundamento de la comunión con el Cuerpo entero de Cristo, con la Iglesia pueblo de Dios .La comunión con Cristo, pero, no se limita al ámbito de la comunidad eclesial, sino que se vuelve también compromiso para construir unidad en la sociedad . Siguiendo los pasos de Jesús, la comunión no se sustenta en eslogan y consignas , sino en la gratuidad, la libertad, la entrega generosa, la construcción de nuevas relaciones humanas en la familia, la comunidad y la sociedad, que respeten y eleven la dignidad de todos sin distinciones.