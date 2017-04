La Pascua nos abre las puertas de cielo

Iglesia Viva 17.4.2017. De nosotros depende aceptar la invitación, ha asegurado Mons. Cristóbal Bialasik, obispo de Oruro, durante su homilía del Domingo de Pascua, celebrada a propósito en el Santuario del Socavón, a fin de pedir la intercesión y ayuda de la Madre de Dios en el camino pascual que iniciamos.

Nosotros también podemos renovar nuestra vida si seguimos a nuestro Señor. Nos alegramos porque Cristo no se ha quedado en el sepulcro, pertenece al mundo de los vivos, no al de los muertos.

Cristo es el alfa y omega, existe ayer, hoy y para siempre. En el credo decimos, descendió a los infiernos.

Las puertas de la muerte estaban cerradas, nadie podía volver de allá. Cristo en cambio tiene esta llave. Su cruz abre las puertas. Éstas ya no son insuperables, su cruz y la radicalidad de su amor son la llave que abren estas puertas.

Este amor es más fuerte que la muerte.

Gracias a este amor, todos vamos a resucitar. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús.

Queridos hermanos, sólo Cristo resucitado puede llevarnos arriba, a la unión con Dios, donde no se puede llegar con nuestras fuerzas.

Nosotros vivimos agarrados de su cuerpo, y en comunión con su cuerpo llegamos hasta Dios.

Hermanos, hoy es el día particular y somos conscientes de la importancia de este día. Cristo nos invita también a la resurrección.

Depende de nosotros si aceptamos esta invitación.

Hay muchas personas que se olvidan de esta invitación, pero Dios reitera su llamado.

Delante de nuestra madre que nos recuerda que Cristo es la luz de la humanidad, debenos comprometernos a seguir esta luz que ilumina nuestra vida.

Queridos hermanos que la Virgen María nos ayude en este camino, por eso estamos en este santuario.