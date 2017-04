Programa de la Semana Santa en Oruro

Iglesia Viva 10.4.17. El Obispo de Oruro aprovechó la celebración del Domingo de Ramos para anunciar a los fieles el programa de la Semana Santa 2017. Resalta el significado de los diferentes días y anima a los fieles a participar activamente, con plena conciencia del significado de las celebraciones.

Martes Santo a las 19:00 Misa Crismal

Miércoles Santo, Confesiones a partir de las 19:00 horas.

Jueves Santo, Misa de la Cena del Señor, se comienza a las 18:30 e incluye la adoración al Santísimo Sacramento. En la adoración vamos a acompañar al Señor en la cárcel. También animamos la visita a los templos.

Viernes Santo, es día de ayuno y abstinencia. No se puede comer carne y tampoco abundantemente. Las personas de 7 a 65 años pueden practicar algo de ayuno, pidiendo la misericordia de Dios. A las 5 de la mañana sale el VIACRUCIS rumbo a la Parroquia del Espíritu Santo. A medio día tenemos la predicación de las 7 palabras. A las 15:00 horas tenemos la adoración a la Santa Cruz. No hay misa. No es un día para festejos. Hay la costumbre de ir a los arenales, pido que cada uno reflexione.

Sábado Santo desde las 8:00 a las 12:00 en la Catedral vamos a tener la adoración a Cristo Jesús en el Santo Sepulcro. Vengan a acompañarlo. Durante esta mañana vamos a realizar la bendición de los alimentos. Se bendice los alimentos para compartir el día de la Pascua. Desde tiempos antiguos la Iglesia tiene esta costumbre de bendecir los alimentos. Se bendice los huevitos como signo especial, como signo de vida. A las 19:00 horas comenzaremos la hermosa celebración de la Vigilia Pascual, la más grande celebración de la Semana Santa, llena de simbolismos. Son momentos muy hermosos para vivir la alegría de la Resurrección del Señor.

Domingo de Pascua, nos alegramos juntos en la Eucaristía. Domingo es el primer día de la semana, lo recordamos en la Biblia. Vamos a tener la Santa Misa muy temprano a las 5:00 de la mañana. Después de la Misa vamos a salir en procesión cantando con alegría anunciando la Resurrección. Les invito a todos estos actos.