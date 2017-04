Mons. Gualberti: El camino de la cruz conduce a la vida

Iglesia Viva 10.4.17. Ha expresado Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, en la celebración del Domingo de Ramos, a tiempo de comentar el relato de la pasión y muerte del Señor. La Pascua otorga el verdadero sentido de nuestra fe, asegura Mons. Sergio.

Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos Domingo de Ramos e inicia la Semana Santa.

La liturgia nos invita a revivir dos acontecimientos cercanos pero contradictorios. En primer lugar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y en segundo lugar los eventos trágicos de su pasión y muerte.

Condenan a Jesús porque no actúa conforme al modelo de lo que las autoridades judías de su tiempo consideraban que debía ser su mesías. Jesús denunció que la religión se había convertido en un instrumento de manipulación y sometimiento del pueblo.

Cuando Jesús entra en Jerusalén reivindica su autoridad de Rey que debe dominar toda la tierra. Jesús es rey, pero un rey que rompe los arcos de la guerra, alguien sencillo y servidor de todos, alguien que no se apoya en la violencia y el poder de los grandes. Su poder reside en la pobreza y en la paz de Dios, el único poder que salva.

El juicio injusto a Jesús puede parecer, en la lógica humana, solamente una muerte injusta, igual que muchas muertes injustas de nuestro tiempo. Sin embargo la mirada de fe aporta el sentido de la Pascua, Dios lleva adelante sus designios a pesar de la maldad humana.

Jesús no actúa como una víctima pasiva, resignada e impotente, sino como el profeta que cumple el Plan de Dios hasta el final. Él ha fraguado su vida en la oración, de ahí le viene la fuerza espiritual para completar el camino de la cruz.

Cristo no se ha aferrado a su condición de Dios, ni se ha aprovechado de su poder, al contrario se ha hecho el servidor de todos.