El amor de Dios es para la eternidad, no nos dejará presos de la muerte

Iglesia Viva 02.04.17//Con su testimonio de vida Mons. Fernando Bascopé, Obispo Castrense de Bolivia, relato y reflexionó el Evangelio de este quinto domingo de cuaresma, en el que Jesús resucita a Lázaro. En su mensaje Mons. Bascopé aseguro que es el amor que hace levantar a los muertos y en el amor de Dios hay vida eterna. Desde la Basílica Menor de San Francisco en la ciudad de La Paz.

Miren, ¡cómo le amaba!

Ambientación.

La casa de Betania. Especialmente el ambiente afectivo de amistad entre el Señor y los hermanos de esa familia. Comentaremos el momento en que Jesús está delante de la tumba.

Jesús fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra.

Todos nosotros conocemos en cómo eran los sepulcros en la época del Señor.

Delante del Sepulcro tenemos al Señor. ¿Cómo está el Señor? Conmovido en su interior, anota el v. 38. El Señor ha escuchado a las hermanas, Marta y María, ha visto a las personas que acompañaban en estos momentos de dolor. En el Evangelio se anota: Señor Jesús derramó lágrimas. V.35. Ve llorar a los demás y antes de llegar al sepulcro también quedó conmovido.

¿Por qué se conmueve el Señor? Se conmovió por la pérdida de un amigo. Ese es Cristo, que tiene un corazón de carne.

Delante del sepulcro y dice. Quiten la piedra.

Quitad la piedra.

Los hombres que estaban allí obedecieron estas palabras. Quitaron la piedra, v. 41.

Suplica a su Padre, con esa bella expresión: levantó los ojos. Al cielo.

Gritó con Voz fuerte. Es la Palabra de Dios. Pronuncia su nombre.

Será que es la fuerza del grito, que sin la piedra, hace levantar a Lázaro? ¿Por qué se levanta el muerto?

Para descubrir su significado me atrevo a narrar una historia. Hace 50 años había un niño que por desgracia cayó enfermo. Una enfermedad muy grave, tétanos. En pocos días el diagnóstico fue de gravedad. Sufría convulsiones, fiebre… estaba en peligro de muerte. Llevaba mucho tiempo en la cama, entre sueros, medicamentos, calmantes. Estaba atendido por médicos, enfermeras. Pero sobre todo su madre que lloraba, se acercaba con lágrimas en los ojos. Visitaba la gruta de la virgen que está en jardín del hospital de niños volvía junto a la cama de su hijo agonizante y le susurraba al oído una palabra sencilla, hijo, hijo querido, te amo, te amo. Hoy ese niño tiene casi 55 años. ¿Por qué está vivo?, por los antibióticos, porque era un niño que tenía muchas defensas? Tal vez. Pero no hay duda. Se sanó por las lágrimas y el amor de su madre, que lo acariciaba y le decía hijo, te amo, te amo.

La Gente decía:

Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. V 3 Jesús conmovido interiormente lloraba, y la gente decía, ¡miren cómo lo amaba¡ v. 36 En la Sagrada Escritura se dice: “Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a la montaña quítate, y no vacila en su corazón la montaña se moverá” Mc 11, 23. Si la fe mueve montañas. Es el amor que hace levantar a los muertos. Cuando una persona dice a la otra yo te amo, le dice tú no morirás para siempre. El amor no es por dos días, es para siempre. El amor de Dios es para la eternidad, no nos dejará preso de la muerte. Te amo, vivirás para siempre, Lázaro, amigo, te amo, tú vivirás para siempre. Y la gente decía. ¡Cómo le amaba! V. 36

Conclusión.

“Mi alma espera en el Señor, yo confió en su Palabra”

Gracias, Señor, porque me amas para siempre; por siempre viviré gracias a tu amor. También nosotros somos amados por nuestros seres queridos, digamos gracias, porque al amarme me dices vivirás para siempre. Ese niño que hace 50 años estaba agonizando; hoy vive gracias a las caricias y el amor de su madre. Por eso digo. Gracias mamá.

Cuando yo te digo te amo, te confieso que no morirás para siempre.

Y la gente decía: Miren , ¡Cómo le amaba!