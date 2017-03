Avanza serena la visita de Conjunto – Región Interaméricana

Iglesia Viva 341.03.17//Fuente: Departamento de Comunicación Salesiano//Ha culminado la tercera jornada de la “Visita de Conjunto – Región Interamérica” que tiene lugar en el departamento de Cochabamba – Bolivia desde día martes 28 de marzo hasta el sábado 1 de abril y resaltó el análisis sobre algunas temáticas como ser: Formación, Pastoral Juvenil y Familia Salesiana. Recordemos que el décimo sucesor de Don Bosco, el P. Ángel Fernández, preside esta reunión que alcanza alrededor de 97 salesianos. El objetivo de la “Visita” es revisar los alcances y las actualizaciones, logros obtenidos a partir del Capítulo General XXVII. Al mismo tiempo sirve para dar un impulso y seguir concretizando las decisiones del Capítulo en cada una de las Inspectorías. Sobre el tema de Formación expresaron que la transformación de la Pastoral Juvenil tiene una relación estrecha con esta. La cualidad del proceso de Formación depende mucho de la calidad del proceso de la Pastoral Juvenil. El P. Ivo Coelho, Consejero General para la Formación, puso un ejemplo al respecto: “Si un joven crece dentro de la Pastoral Juvenil, tiene acompañamiento, dirección espiritual seguro llegará a la formación salesiana, pre noviciado y noviciado porque dentro del proceso ha encontrado su vocación”. Expresaron también que la Pastoral Juvenil no consiste en hacer mil cosas que no tienen conexión entre ellas; es un proceso, no es un montón de eventos separados. Todo joven tiene una vocación, algunos la encuentran en la vida salesiana consagrada, otros en la familia salesiana o alguno de la sociedad o la iglesia; pero todos tienen una vocación. La tarea de Don Bosco era que todo joven encontrara a Dios. Otro punto que trataron estuvo referido a la importancia de preparar bien a los formadores. Porque los jóvenes vienen de tantas experiencias y familias en dificultad. Tienen necesidad de salesianos que les sepan acompañar, respetar su propia experiencia, escucharles y ayudarles. “La formación de formadores no solo es una cuestión de aprender teología o doctrina, aunque es necesaria, pero no basta, falta una pedagogía y por ello el formador debe trabajar sobre sí mismo”, comentó el P. Ivo Coelho. Un tercer punto de la jornada estuvo referido a la identidad salesiana en la que recalcaron que antes de ser sacerdotes o coadjutores, son religiosos. “La identidad salesiana es una identidad consagrada y sobre este punto tenemos que trabajar mucho. El peligro del clericalismo es una tentación que lleva a que el sacerdote pueda considerarse superior a los demás; con el peligro del poder y la plata”, comentó el Consejero General para la Formación”. El Papa Francisco en diferentes momentos de su pontificado identificó al clericalismo como uno de los problemas centrales de la Iglesia. En horas de la noche, después de las “Buenas Noches”, recibieron la visita de la Banda de guerra de la Unidad Educativa Don Bosco – Quintanilla que hizo gala de su coreografía y su música.