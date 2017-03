La U.C.B. distingue con la Medalla “San Pablo” al padre Miguel Manzanera García

El sacerdote jesuita dedicó medio siglo a la Facultad de Teología en la UCB Cochabamba y 25 años al Instituto de Bioética. Monseñor Herbas destacó la sencillez del galardonado y el Rector Nacional de la U.C.B. dijo que en un ejemplo en la defensa de la vida.

U.C.B. / La Paz / 17-03-17

El sacerdote jesuita español y fundador en Bolivia del primer Instituto de Bioética, Miguel Manzanera García, recibió la Medalla “San Pablo” del Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Marco Antonio Fernández Calderón, en un acto donde también el galardonado recibió una distinción de la Facultad de Teología, de la Unidad Académica Regional Cochabamba.

Miguel Manzanera García, que es uno de los fundadores de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y de manera particular de la Carrera de Economía y Administración de Empresas en la U.C.B. La Paz (1996-1967), es doctor en Teología, además cuenta con estudios en Derecho, Economía y Filosofía. Gran parte de su vida académica la desarrolló en la Facultad de Teología de Cochabamba, como decano y docente, además, y de manera simultánea, fundó y dirigió el Instituto de Bioética (1992), que lo convirtió en un referente nacional a la hora de la defensa de la vida, de proyectos de ley que buscan afectar la integridad de las personas.

“Fuiste artífice de tantas generaciones de agentes pastorales de nuestra Iglesia”, afirmó el Gran Canciller de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Monseñor Jorge Herbas Balderrama, durante el acto de agradecimiento y reconocimiento al padre jesuita por los 50 años de servicio a la academia y el trabajo pastoral.

“Supiste conjugar lo académico, la investigación, la seriedad en la enseñanza” con “la sencillez, cercanía, sonrisa y la calidad humana” en las aulas y en la vida pastoral. También, “quiero resaltar el servicio silencioso que hiciste en guiar a tantas generaciones de sacerdotes y religiosas para el crecimiento de la Iglesia boliviana”, dijo la principal autoridad eclesiástica de la U.C.B. al subrayar “el aporte sabio y prudente”.

Monseñor Herbas Balderrama también hizo público el agradecimiento al padre Manzanera de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), por sus aportes oportunos en la defensa de la vida.

El Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Marco Antonio Fernández Calderón, entregó al padre Manzanera la medalla y la Resolución Rectoral 007/2017, cuyo texto señala: “Conferir la Medalla ‘San Pablo’ al padre doctor Miguel Manzanera por sus aportes en el campo de la investigación y la docencia, y por sus aportes de gran valor desde el punto de vista social y humanitario, desarrollados a los largo de muchos años”.

Explicó que la “alta distinción” de la U.C.B. al padre Manzanera destaca varias facetas de su vida. “Él es un ejemplo y una inspiración por su contribución a lo largo de estos 50 años, en cuanto a la cultura de la vida, por su aporte científico, su aporte como docente, su perspectiva que permite ensanchar las diferentes miradas sobre el quehacer cultural, en el cual diariamente estamos cada uno de nosotros; por eso queremos manifestarle en nombre de toda la comunidad al padre Manzanera nuestro más profundo y efusivo agradecimiento”.

La autoridad también destacó el incansable trabajo del padre Manzanera en defensa de la vida. “En estos tiempos en que vemos está presente la cultura de la muerte, con proyectos que atentan contra la defensa de la vida, pero también creemos que desde la U.C.B. se puede contribuir a la cultura de la vida. Creemos que un ejemplo es el padre Miguel Manzanera”, añadió.

El Rector Regional de la U.C.B. Cochabamba, Alfonso Vía Reque, hizo una semblanza del sacerdote distinguido. “Para sus compañeros es un hermano, para sus colegas un amigo; es la persona en quien se puede confiar; es activo de la mañana hasta la noche; austero en su vida y empeñoso en su trabajo, le cuesta decir no; es libre en sus opiniones y equilibrado en sus juicios”. Dijo que por todo y por mucho más, la U.C.B. quiso distinguirlo “por su fidelidad con la Iglesia y por su entrega a su servicio”.

El padre y presidente de la Facultad de Teología de la U.C.B. Cochabamba, Josef Smyksy, entregó un Diploma de Reconocimiento al padre Manzanera por las cinco décadas dedicadas a la formación de religiosos y por los 25 años del Instituto de Bioética. El documento señala: “En el vigésimo quinto aniversario del Instituto de Bioética, el Gran Canciller Monseñor Jorge Herbas Balderrama y presidente de la Facultad de Teología ‘San Pablo’ confiere el presente Diploma al padre doctor Miguel Manzanera García SJ, fundador y director del Instituto de Bioética, como agradecimiento y gratitud por su dedicación al anuncio y defensa de la vida”.

Defensa de la vida

El padre Miguel manzanera, que llegó al país en los albores de la fundación de la U.C.B., reconoció que tuvo “la intuición de fundar el Instituto de Bioética” en tiempos en que el país necesitaba el desarrollo académico y legal de la defensa de la dignidad de la vida humana. Recordó que una de las primeras acciones fue facilitar la aprobación de la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos; el primer trasplante de corazón se realizó en Cochabamba. También se tuvo la valentía de evitar una ley (fecundación in vitro) que pretendía crear seres humanos en laboratorio.

Afirmó que “la bioética tiene un fundamento teológico porque si no creemos en Dios, todo se viene abajo”. Recordó que en el país se pretendió elaborar una ley en el tema de la eutanasia con el propósito de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable. “Nosotros defendemos la ortotonasia que es cuando el organismo de una persona se debilita y al final muere pero no para que le quiten la vida”, dijo.

En las últimas semanas, informó, hay un movimiento abortista en el país. “Ahora le llaman interrupción del embarazo”, a través del proyecto de Ley del Código Penal, con argumentos poco sólidos. En los hechos “es una discriminación contra las personas pobres”, que al no tener recursos económicos, “no pueden tener hijos”, añadió. Propuso manifestar el rechazo en todos los ámbitos.